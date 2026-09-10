Erzincan’da hayvanları kenelere karşı korumak için ilaçlama başladı

Erzincan'da büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kenelere karşı korunması amacıyla ilaçlama çalışması başlatıldı.

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında 2026 yılı kene mücadelesi çalışmaları Refahiye ilçesine bağlı Ekecik köyünde başladı.

Çalışmalara Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile Refahiye İl Genel Meclisi Üyesi Tacettin Çiftçioğlu da katıldı.

Kene popülasyonunun kontrol altına alınması, hayvan sağlığının korunması ve yetiştiricilerin kene kaynaklı risklerden korunmasının amaçlandığı çalışmaların belirlenen bölgelerde sürdürüleceği belirtildi.

Yetkililer, özellikle merada bulunan hayvanların düzenli olarak kontrol edilmesi ve kene görülen bölgelerde mücadelenin devam ettirilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce vatandaşlara, hayvanların üzerindeki kenelere çıplak elle dokunulmaması, hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temastan kaçınılması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı