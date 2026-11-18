Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesinde "Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe yenidoğan bakım ünitesindeki doktorlar ve dünyaya prematüre olarak gelen bebekler ve aileleri katıldı.

Burada konuşan ERÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mutlu, yenidoğan yoğun bakım ünitesi olarak bölgenin en donanımlı merkezlerinden birinde her yıl yüzlerce prematüre bebeğe şifa dağıtmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yoğun bakım ünitesinin kapılarının arkasında sadece kuvözler, monitörler veya solunum cihazları olmadığını anlatan Mutlu, "O cihazların ardında yaşama sımsıkı tutunan yavrularımızı ve onların her nefesinde umutla bekleyen fedakar anneler, babalar görüyoruz. Bir prematüre bebeğin hayatta kalması ve sağlıklı bir şekilde taburcu edilmesi, yenidoğan uzmanlarından yan dal asistanlarına, pediatri asistanlarımızdan büyük bir gayretle çalışan yenidoğan hemşirelerimize kadar uzanan devasa bir ekip işidir." ifadelerini kullandı.

Mutlu, gün dolayısıyla Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü ve bölümdeki birçok öğretim üyesinin, asistan hekimlerin ve hemşirelerin katılımıyla yoğun bakımdan taburcu edilen bebekler ve aileleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Minik ellerin hayata tutunması için gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Mutlu, Erciyes Üniversitesi Yenidoğan ailesi olarak bebeklerin yaşam mücadelesinde onların ve ailelerinin en güçlü destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA