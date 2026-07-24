Erken teşhis kanserle mücadelede hayat kurtarıyor

SAMSUN (İHA) – Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Levent A. Kazak, kanserle mücadelede erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek, "Erken teşhis, kanserle mücadelede zaman kazanmak demektir. Kontrolleri ertelememek, tarama programlarına katılmak ve vücudun verdiği uyarıları dikkate almak hayat kurtarabilir" dedi.

Kanser tedavisinde başarı şansını artıran en önemli etkenlerden birinin erken teşhis olduğunu ifade eden Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Levent A. Kazak, hastalığın yayılmadan tespit edilmesinin tedavi seçeneklerini artırdığını ve hastaların daha kısa, daha az yorucu bir tedavi süreci geçirmesine katkı sağladığını söyledi.

Kanserin, vücuttaki bazı hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirten Kazak, "Hastalık kimi zaman erken dönemde belirti vermeden ilerleyebilir. Bu nedenle kişinin kendisini sağlıklı hissetmesi, herhangi bir risk bulunmadığı anlamına gelmez. Gelişen tıbbi yöntemler sayesinde birçok kanser türü erken evrede tespit edilebiliyor. Hastalık çevredeki dokulara veya uzak organlara yayılmadan belirlenirse tedaviye daha hızlı başlanabilir ve başarı şansı artabilir" diye konuştu.

"Erken teşhis tedavi sürecini kolaylaştırabilir"

Kanserin erken evrede teşhis edilmesinin bazı hastalarda daha sınırlı cerrahi müdahalenin yeterli olmasını sağlayabileceğini kaydeden Kazak, yoğun kemoterapi, radyoterapi veya kapsamlı ameliyatlara duyulan ihtiyacın azalabileceğini belirtti. Erken teşhisin yalnızca tedavi başarısını değil, hastanın yaşam kalitesini de olumlu etkileyebileceğini vurgulayan Kazak, uygulanacak tedavinin ise kanserin türü, evresi, hastanın yaşı ve genel sağlık durumuna göre uzman hekimler tarafından planlandığını ifade etti.

"Kontroller ertelenmemeli"

Kanserle mücadelede yapılan en büyük hatalardan birinin herhangi bir şikayet bulunmadığı gerekçesiyle sağlık kontrollerinin ertelenmesi olduğunu dile getiren Kazak, bazı kanser türlerinin hastalık ilerleyene kadar belirti vermeyebileceğine dikkat çekti. Tarama testlerinin hastalığı belirti ortaya çıkmadan ya da başlangıç aşamasındayken tespit etmeyi amaçladığını belirten Kazak, "Mamografi, meme ultrasonu, HPV-DNA testi, smear, gaitada gizli kan testi (GGK) ile gerektiğinde endoskopi ve kolonoskopi gibi taramalar uygun kişilere belirlenen aralıklarla uygulandığında erken teşhise katkı sağlar. Hangi testin ne zaman yapılacağı kişinin yaşı, cinsiyeti, aile öyküsü ve risk faktörlerine göre değişebilir" şeklinde konuştu.

"Vücudunuzun verdiği uyarıları önemseyin"

Nedeni açıklanamayan kilo kaybı, uzun süren halsizlik, geçmeyen öksürük, ses kısıklığı, vücutta fark edilen şişlik, iyileşmeyen yaralar, benlerdeki değişiklikler ve nedeni bilinmeyen kanamaların ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Kazak, bu belirtilerin her zaman kanser anlamına gelmediğini ancak uzun süre devam etmesi veya tekrarlaması halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Erken teşhisin kanserle mücadelede en önemli avantajlardan biri olduğuna dikkat çeken Kazak, "Kontrolleri ertelememek, tarama programlarına katılmak ve vücudun verdiği uyarıları dikkate almak hayat kurtarabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı