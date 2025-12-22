Prof. Dr. Hakan Camuzcuoğlu'ndan, jinekolojik kanserlerde erken farkındalık uyarısı

KADIN Hastalıkları ve Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Camuzcuoğlu, kadınlarda görülebilen bazı jinekolojik kanserlerde erken farkındalığın büyük önem taşıdığını belirtti.

Özel Adatıp Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Camuzcuoğlu, kadınlarda görülebilen bazı jinekolojik kanserlere dair bilgi verdi. Erken farkındalığın önemine dikkat çeken Camuzcoğlu, jinekolojik kanserlerin her zaman belirgin şikayetlerle ortaya çıkmayabileceğini belirterek, bazı kadınlarda hiçbir belirti görülmezken, bazılarında ise hafif ve belirsiz yakınmalar olabildiğini söyledi. Camuzcuoğlu, "Bu nedenle kadınların kendi vücutlarını ve adet düzenlerini yakından takip etmeleri önemlidir" dedi.

Prof. Dr. Camuzcuoğlu, bazı kişilerde uyarıcı olabilecek belirtileri ise, "Adet dışı kanama, cinsel ilişki sonrası kanama veya ağrı, pelvik bölgede uzun süreli rahatsızlık hissi, karında şişlik veya baskı, açıklanamayan kilo kaybı" olarak sıraladı.

Bu bulguların her zaman kanser anlamına gelmediğini vurgulayan Camuzcuoğlu, "Tek bir belirtiyle kesin bir sonuca varmak doğru değildir. Her bireyin durumu, tıbbi öyküsü ve muayene bulguları birlikte değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kadın sağlığında farkındalık ve düzenli takibin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Camuzcuoğlu, "Her kadının risk faktörleri ve sağlık geçmişi farklıdır. Bu nedenle değerlendirme süreci mutlaka kişiye özel yapılmalıdır" diye konuştu.