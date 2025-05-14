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Erciyes Üniversitesi'nde Göz Kanserlerine Yönelik Plak Radyoterapi Uygulamasına Başlandı

Erciyes Üniversitesi'nde Göz Kanserlerine Yönelik Plak Radyoterapi Uygulamasına Başlandı
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, göz kanseri tedavisinde plak radyoterapi yöntemini uygulamaya başladı. Türkiye'de kamu hastaneleri arasında bu yöntemle tedavi sunan tek merkez oldu.

Kamu hastanelerinde tek merkez ERÜ: Göz kanserlerinde plak radyoterapi yöntemiyle hastalar tedavi edilmeye başlandı

KAYSERİ - Erken tanı konulduğunda etkili bir tedavi yöntemi olan plak radyoterapi, artık Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde uygulanmaya başlandı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Şener, 'Göz Kanserlerinde Plak Radyoterapi Yöntemi' ile bölümlerinde hastaların tedavi edilmeye başlandığını söyledi.

Kamu hastaneleri arasında tek merkez şu an için Erciyes Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Şener açıklamasında, " Türkiye'de bu ileri teknolojik tedavi bugüne dek yalnızca bazı özel merkezlerde sunulabiliyordu. Ancak kamu hastaneleri arasında tek merkez şu an için Erciyes Üniversitesi oldu" ifadelerini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Şener, göz kanserlerinde plak radyoterapi yöntemi hakkında bilgi vererek, "Gözün iç kısmında gelişen üveal melanom, nadir görülse de hayatı tehdit edebilen ciddi bir göz kanseridir. Bu tümör iris ya da koroid gibi gözün iç tabakalarında ortaya çıkabilir ve zamanında müdahale edilmediğinde vücuda yayılabilir" dedi.

Plak birkaç gün boyunca gözde kalarak sadece tümörlü bölgeye radyasyon veriyor

Plak radyoterapi yöntemi hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Şener, "Üzerinde radyoaktif madde bulunan küçük bir metal plak gözün dış yüzeyine, tümörün tam karşısına cerrahi olarak yerleştiriliyor. Plak birkaç gün boyunca gözde kalarak sadece tümörlü bölgeye radyasyon veriyor. Bu sayede hem tümör tedavi ediliyor hem de sağlıklı dokular korunuyor. Tedavi, göz hastalıkları uzmanı, radyasyon onkoloğu ve radyasyon fizikçisinden oluşan multidisipliner bir ekip tarafından planlanıp uygulanıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Sağlık
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