Erciyes Üniversitesi'nde Acil Serviste Yeni Ultrason Cihazı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri acil servisine alınan yeni ultrason cihazı ile kritik hastalar yatak başında değerlendirilerek, hızlı tanı konulması ve erken müdahale edilmesi sağlanacak.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ertuğrul Aslan, acil servisteki ultrasonografi uygulamalarının, radyolojideki ultrasonografi uygulamalarına göre amaç, kapsam ve zaman (hızlılık) bakımından farklılık arz ettiğini belirtti.

Cihazla travma, solunum zorluğu, hipotansiyon, göğüs ağrısı, karın ağrısı, yumuşak dokuda yabancı cisim tespitleri ve çıkarılması, kafa içi basınç artışı değerlendirilmesi gibi çok sayıda vakanın tespit edilebildiğini ve çok kısa sürede müdahalede bulunulduğunu aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Kritik hastaların radyoloji birimine gönderilerek ultrasonografik muayenesinin gerçekleştirilmesi hasta sağlığı ve güvenliği açısından uygun olmamaktadır. Acil serviste var olan ultrasonografi cihazı ile kritik hastaları yatak başında değerlendirip hızlı tanı ve müdahale edilmesi hayati önem arz etmekte. Kardiyoloji, genel cerrahi ve benzeri konsültan branşların hastaya müdahale etmesi gerektiği klinik durumlarda, acil servisteki ultrasonografi cihazı ile tıbbi işlemler zamanında ve vakit kaybetmeden yapılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada acil tıp uzmanlık eğitim programlarından mezun olan asistanların önemli bir kısmı, uzmanlık eğitimleri boyunca ileri acil ultrasonografi eğitim ve tecrübesi de edindikten sonra mezun olmaktadırlar. Anabilim dalımızdan mezun olan asistanlarımız uzman olarak göreve başladıkları acil servislerde ultrasonografi cihazını rahatlıkla kullanabileceklerdir."