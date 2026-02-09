Haberler

Emine Erdoğan: Sigara, toplumsal birçok sorunun temelinde yer alan derin bir gerçekliktir

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Küresel olarak yılda 7 milyon insan, sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu tablo, yalnızca bireysel bir sağlık meselesi değil; toplumsal birçok sorunun temelinde yer alan derin bir gerçekliktir" dedi.

Emine Erdoğan, '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' nedeniyle sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Her bir bağımlılık, milyonlarca tutuklusu olan görünmez bir hapishanedir. Bugün, dünyada 15 yaş üstü 1,3 milyar insan tütün bağımlısı olarak yaşamını sürdürüyor. Küresel olarak yılda 7 milyon insan, sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu tablo, yalnızca bireysel bir sağlık meselesi değil; toplumsal birçok sorunun temelinde yer alan derin bir gerçekliktir. 2026 Bağımsızlık Yılı'nda, insanı, aileyi, toplumu ve doğayı sessizce tüketen bu bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla güçlenmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
