Elektronik Sigara Zirvesi'nde Vergisiz ve Denetimsiz Ürünler Tartışıldı

İngiltere'de gerçekleştirilen Elektronik Sigara Zirvesi'nde, yeni kategori ürünler, sağlık, zarar azaltma, regülasyon ve kayıp kaçak konuları ele alındı. Türkiye'den katılımcıların da yer aldığı zirvede, vergisiz ve denetimsiz ürünlerin oluşturduğu tehditler tartışıldı.

11'inci "The E-Cigarette Summit UK, İngiliz Tıp Derneği Royal College of Physicians'ta gerçekleştirildi. Zirvede, yeni kategori ürünler, sağlık, zarar azaltma, regülasyon ve kayıp kaçak en çok konuşulan konular oldu.

11'inci 'The E-Cigarette Summit UK, İngiltere'de gerçekleştirildi. Zirvede, yeni kategori ürünlere ilişkin bilimsel kanıtlar ve düzenlemeler tartışıldı. Türkiye'den de katılımcıların yer aldığı zirvenin en çok tartışılan konularından biri vergilendirilmemiş, denetimsiz ve içeriği bilinmeyen kaçak ürünlerin oluşturduğu tehditler oldu. Zirvede, sadece elektronik sigaranın etkileri değil, aynı zamanda dünyada uygulanan regülasyon ve düzenlemelerin sonuçları da tartışıldı.

Zirvede konuşan BAT Bilim Başkanı Sarah Boxter Wright, "Bugün 24 milyon kişi yeni kategori ürünler kullanıyor. Bu sayının 2030'da 50 milyona çıkacağı öngörülüyor. Yeni kategori ürünlerin geleneksel ürünlere kıyasla daha az zararlı olduğu ve yüzde 95 daha az emisyona neden olduğu kanıtlanmış durumda" dedi.

"En büyük sorun düzenlemelerin olmaması"

BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güven, "En iyisi tütün ürünlerinin hiçbirini kullanmamak. Ülkemizde yasak olmasına rağmen özellikle genç nüfusta yeni kategori ürünlerin kullanımında artış var. Gençlerin erişimine engel olmanın tek yolu ise doğru regülasyondan geçiyor" dedi.

Böylece bu ürünlerin sadece lisanslı noktalarda satılacağına ve gençlerin ürünlere erişiminin kısıtlanacağına değinen Güven, "Doğru regüle edilmediği takdirde, kaçak oranı giderek artacaktır" diye ekledi.

Regülasyonların hayata geçirilmesiyle birlikte uzun vadeli çok paydaşlı ve değer sağlayan bir dönüşümün mümkün olacağını belirten Güven, şöyle devam etti: "Yaptığımız çalışmalar sadece İstanbul'da, 18-50 yaş arası nüfusta puff'ların kullanım oranının yüzde 6,6'ya ulaştığını gösteriyor. Dolayısıyla hali hazırda milyarca liralık bir vergi kaybından da bahsediyoruz. Regülasyonlar ve düzenlemeler hayata geçtiğinde bu kaçak ürünler engellenirken, sadece ilk yıl 100 milyon dolarlık bir vergi kaybının önleneceğini öngörüyoruz. Bu rakam 5 yıllık süreçte 2 milyar dolara ulaşacak."

Böyle bir dönüşüm için yatırıma da hazırlıklı olduklarını vurgulayan Güven, "Toplam 200 milyon dolarlık bir yatırım ve 1500 kişiye ek istihdamdan bahsediyoruz. Bu yatırımla birlikte ihracatta Türkiye bir üs olarak konumlanabilir ve ülkemizin ihracat geliri de önemli ölçüde artabilir" ifadelerini kullandı.

Güven, sözlerini şöyle tamamladı: "Geleneksel ürünlerde kayıp kaçağın oranını yüzde 20-25 olduğu tahmin ediliyor. Hızla yaygınlaşan yeni kategori ürünlerde ise bu oranın yüzde 100 olduğu kesin." - İSTANBUL