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Elazığ'da Mobil Ağız ve Diş Sağlığı Aracı Hizmete Sunuldu

Elazığ'da Mobil Ağız ve Diş Sağlığı Aracı Hizmete Sunuldu
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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, yeniden dizayn edilen Mobil Ağız ve Diş Sağlığı Aracı'nı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne teslim etti. Araç, dezavantajlı ve kırsal kesimdeki vatandaşlara yerinde muayene, tarama ve temel diş tedavisi hizmeti verecek. Teslim törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu ve hastane yöneticileri katıldı.

Elazığ'da yeniden dizayn edilmesi sonucunda hazırlanan Mobil Ağız ve Diş Sağlığı Aracı, dezavantajlı ve kırsal kesimdeki vatandaşlara yerinde muayene, tarama ve temel diş tedavisi verilecek.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü yeni teknolojik yatırımlarla vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamaya devam ediyor. Kamu ve özel sektör iş birlikleriyle gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinden biri kapsamında müdürlük envanterine kayıtlı olan aracın yeniden dizayn edilmesi sonucunda hazırlanan Mobil Ağız ve Diş Sağlığı Aracı, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine teslim edildi.

Özellikte ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ulaşamayan dezavantajlı ve kırsal kesimdeki vatandaşlara yerinde muayene, tarama ve temel diş tedavisi verilecek. Bununla birlikte toplum ağız ve diş sağlığına önemli katkı sağlanacak. Mobil ağız ve diş sağlığı aracının teslim törenine; İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, hizmet başkanları, Ağız ve Diş Sağlığı Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Oğuz Poyraz ve kurum idarecileri, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi idarecileri ve çalışanlar katıldı.

Teslim töreninde, sağlık hizmetlerinin erişilebilir ve etkin sağlık hizmeti sunumunun önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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