Elazığ'da kayıp emekli sağlık memuru Mirvan çayında ölü bulundu

Elazığ'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan emekli sağlık memuru, Mirvan çayında ölü bulundu.

Olay Arıcak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Hüseyin Gökalp'in ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma tarafından yapılan aramalar sonucunda Gökalp'in cansız bedeni Mirvan çayında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gökalp'in cansız bedeni Arıcak İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ