Haberler

Elazığ'da 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' etkinliği

Elazığ'da 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı'nın 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında Elazığ'da stantlar kuruldu, vatandaşlara denge ve kuvvet testleri yapılarak hareket yaşı belirlendi ve sağlıklı yaşam bilgisi verildi.

Elazığ'da 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' etkinliği düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası çerçevesinde Elazığ'da başlatılan farkındalık etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Kampanya çerçevesinde, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda yapılan çalışmalarda ve kurulan stantlar üzerinden "Hareket yaşınızı öğrenmek ister misin?" sorusuyla dikkat çekerek, bilgilendirme ve ölçümlerde bulunuldu.

Stantlarda görevli sağlık personeli tarafından yapılan ölçümlerde tek ayak üzerinde denge testi, kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testi gerçekleştirilerek katılımcıların hareket yaşı belirlenirken, katılımcılara sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetler hakkında çeşitli bilgiler verildi.

Bir ay sürecek olan kampanya ile toplum genelinde hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve kronik hastalık risklerinin azaltılması yanında bireylerin fiziksel uygunluk düzeylerinin belirlenmesi ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

Yok böyle kavga! Savurduğu küfürler mahalleyi ayağa kaldırdı
Japonya Teknik Direktörü'nün pozu olay oldu

Spor gündemini sallayan görüntü

İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz

İş insanı Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha
Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden

İlk transferi Süper Lig devinden
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar

İBB yönetici Erhan Karaal'ı kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar