Elazığ'da 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' etkinliği düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası çerçevesinde Elazığ'da başlatılan farkındalık etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Kampanya çerçevesinde, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda yapılan çalışmalarda ve kurulan stantlar üzerinden "Hareket yaşınızı öğrenmek ister misin?" sorusuyla dikkat çekerek, bilgilendirme ve ölçümlerde bulunuldu.

Stantlarda görevli sağlık personeli tarafından yapılan ölçümlerde tek ayak üzerinde denge testi, kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testi gerçekleştirilerek katılımcıların hareket yaşı belirlenirken, katılımcılara sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetler hakkında çeşitli bilgiler verildi.

Bir ay sürecek olan kampanya ile toplum genelinde hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve kronik hastalık risklerinin azaltılması yanında bireylerin fiziksel uygunluk düzeylerinin belirlenmesi ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı