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Sucuktan kurtçukların fışkırdığı ilimizde şimdi de ekmekten hamam böceği çıktı

Sağlık Haberleri

Sucuğun içerisinden kurtçukların fışkırdığı Elazığ'da şimdi de ekmekten hamam böceği çıktı. Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan vatandaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulunacak.

Elazığ'da ekmeğin içinden hamam böceği çıktı. Bir hafta önce yine ekmeğin içerisinde naylon ip çıkarken dün ise sucuğun içerisinde kurtçuklar fışkırmıştı.

Olay, Çayda Çıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs büfeye giderek ekmek aldı. Ekmeği yemek için bölen şahıs, yabancı bir madde fark etti.

Sucuktan kurtçukların fışkırdığı ilimizde şimdi de ekmekten hamam böceği çıktı

HAMAM BÖCEĞİ OLDUĞUNU FARK ETTİ

Yabancı maddeyi dikkatle inceleyen şahıs, bunun hamam böceği olduğunu gördü. Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan şahsın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulunacağı öğrenildi.

Sucuktan kurtçukların fışkırdığı ilimizde şimdi de ekmekten hamam böceği çıktı

SUCUKTAN DA KURTÇUKLAR ÇIKMIŞTI

Elazığ'da bir hafta önce yine bir ekmeğin içerisinde naylon ip çıkarken dün ise bir sucuğun içerisinden kurtçuklar fışkırmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Sağlık

Elazığ 3. Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

EjdeR karahanli:

yazik denetimsiz ne hale getirdiler ülkeyi .

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