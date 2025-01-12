Elazığ'da Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği Açıldı

Elazığ'da Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği hizmete açıldı

ELAZIĞ - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği Hizmete açıldı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, yenilikçi hizmetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı'nın son düzenlemeleriyle, ebelerin doğum öncesi, esnası ve sonrasındaki tüm süreçlerinde aktif rol alarak, anne adaylarına birebir rehberlik ettiği uygulamalarından olan Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği Hizmete açıldı.

Hastanede doğuma hazırlık polikliniğinin hizmet vermeye başladığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sorumlusu Dr. Öğr. Görevlisi Cengiz Şanlı, "Normal gebelik muayenesi olmak için polikliniklerimize geldiğiniz esnada doğuma hazırlık süreciniz ile ilgili sorularınızı sorabileceğiniz, süreçle ilgili destek alabileceğiniz ebe polikliniğimize başvurabilirsiniz. Polikliniğimizde gebeliğin normal olağan süreci, bu süreçte sizi korkutabilecek durumlar, hastaneye başvurmanızı gerektirecek durumlar hakkında bilgiler vermekteyiz" dedi.

Anne adaylarının doğru bilgilendirilmesinin, merak ettikleri tüm sorulara yanıt alabilmesinin önemini vurgulayan Şanlı, "Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniğimizi özellikle kadın hastalıkları ve doğum poliklinikleri, gebe izlem polikliniklerinin, NST odalarının bulunduğu alanda konumlandırdık. Böylece muayeneye gelen tüm gebelerimizle ebelerimizin buluşmasını doğum öncesi süreçten itibaren başlatmış oluyoruz. Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniğimizde görevli ebelerimiz normal doğum süreci, ilaç dışı ağrı yönetimi gibi konularda bilgilendirmede bulunuyor, gebelerimizin aklına takılan tüm sorulara yanıt veriyor. Ardından gebemizi alarak doğum ekibiyle tanıştırıyor, doğum odalarını gösteriyor ve suda doğum ünitemizi tanıtıyor. Tıbbi bir engel olmadığı sürece başvuran tüm gebelerimizin suda doğum ünitelerini kullanmalarına da imkan sağlıyoruz" diye konuştu.