Ege Üniversitesi Hastanesi İşçileri Geriye Dönük Alacaklarını İstiyor

KERİM UĞUR

Ege Üniversitesi Hastanesinde çalışan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) İzmir Şubesi üyeleri, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacaklarının ödenmesi konusunda kendilerine söz verilmesine rağmen ödeme yapılmadığı gerekçesiyle ara verdikleri eylemlerine yeniden başladı.

Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesine üye işçiler, toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan alacaklarının ödenmesi için geçtiğimiz ağustos ayında sekiz gün süren eylem yapmış ve hastane başhekimliğinin ücretlerin ödeneceğini söylemesinin ardından eylemlerine son vermişti. İşçiler, kendilerine vaat edilen zaman içerisinde ücretlerinin ödenmediğini iddia ederek eylemlerine tekrar başladı.

Ege Üniversitesi Hastanesi Rektörlüğü önünde bir araya gelen işçilere, Sağlık-İş Genel Başkan Yardımcıları Adem Sarıçoban ve Süleyman Turgut da destek verdi.

"ARKADAŞLARIMIZIN ALIN TERİNİN KARŞILIĞI BİR AN ÖNCE VERİLSİN"

ANKA Haber Ajansına konuşan Sağlık-İş Genel Başkan Yardımcısı Adem Sarıçoban, bugün okulların açıldığına, çocuklarını okula annesiz babasız yolladıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Eğitim masrafları çok fazla. Buradaki kardeşlerin hiçbiri çocuklarına kırtasiye yardımı yapamadı. Bildiğiniz gibi biz geçen ay sonu hastane sekiz günlük eylem yaptık. Neden bu eylemi yaptık? Kamu Çerçevesi Protokolü (KÇP)'den doğal farklarımızın ödenmesi için eylemi yaptık. Ama maalesef üniversite yetkilileri söz vermesine rağmen bizim ödemelerimizi yapmadılar. Ay sonuna kadar sayın rektör hoca ve rektör yardımcısı bu ödemelerin yapılacağını söylemesine rağmen ödeme olmadı. Daha sonra tekrar bir görüşme yaptık. Eylül'ün ilk haftası rektör hoca 'ben garanti veriyorum bu parayı ödeyeceğim' dedi. Ama maalesef ki şu yatan bir para yok. O yüzden bizler de eylemi buraya taşımaya karar verdik. Buradan çağrımız şudur. Bizim derdimiz bakın burada hep beraber oturuyoruz. Arkadaşlarımız eğleniyorlar, müzik dinliyorlar. Hiç kimse zarar vermek istemiyoruz. Kamu kurumuna ilgi bir sıkıntımız yok. Yalnız bizim tek derdimiz var buradaki kardeşlerimizin alın terinin karşılığı bir an önce verilsin. Çünkü ülkede ekonomi çok kötü. Her gün euro, dolar, diğer masraflar artıyor. Peynir, çökelek artıyor. Biz artık evimize süt alamaz duruma geldik. Çocuklarımızın bugün çantalarına besleme çantası boş gitti arkadaşlar. Bakın söylüyorum. Bugün çantalar boş gitti, beslenme koyamadık. Bizim derdimiz, çocuklarımızın geleceğini garanti altına alabilmek. O yüzden de buradan rektörlüğe, hastane yönetimine ve yetkililere sesleniyoruz. Ege Üniversitesi işçilerinin bin 890 işçinin hakkını verin"

Başkan Sarıçoban, eylemlerinin de yarın devam edeceğini belirterek "Bugün akşam saat 17: 00'ye kadar burada oturmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda eş zamanlı olarak 13: 00-14: 00 saatleri arasında da hastanede arkadaşlarımız oturma eylemi yapacaklar. Yarın sendikamızın genel başkanı Hakan Toy, altı şubemiz, Türk-İş'e bağlı sendika başkanları, bölge başkanımız ve işçi kardeşlerimiz burada olacaklar. Yarın akşamda 17: 00'ye kadar burada olacağız, Çarşamba günü de devam edeceğiz ve Perşembe günü ise yeni bir eylem şekline geçeceğiz" dedi.