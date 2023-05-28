Edirne'de 200 Yataklı Huzurevi İnşaatı Devam Ediyor

Marmara Bölgesi'nin en büyük huzurevi Edirne'de yükseliyor

EDİRNE - Yaşlı nüfusun en yoğun olduğu illerden olan Edirne'de ihtiyaç dolayısıyla 180 milyon TL'lik yatırımla 200 yataklı huzurevi inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de yapımı süren ve 2024 yılında tamamlanması planlanan 200 yataklı yeni huzurevi inşaatını kontrol eden Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş'tan bilgi aldı. Huzurevi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulunan Vali Kırbıyık, Trakya genelinde olduğu üzere Edirne'de yaş ortalamasının yüksek olduğunu hatırlattı. Vali Kırbıyık, "Genç nüfusumuz maalesef her geçen yıl oransal olarak daha da azalıyor. Dolayısıyla nüfusumuzun ortanca ve yaşlı nüfus miktarı da artıyor. Tabi yaşlı vatandaşlarımıza hayatlarını devam ettirirken en yüksek nitelikte hizmet sunabilmek bizim temel öncelikli hedeflerimizden bir tanesidir. Devlet olarak halihazırda bu faaliyetleri zaten yürüttüğümüz merkezdeki 110 kapasiteli huzurevinin zaman içerisinde oluşan yıpranmasıyla ve eksiklikleriyle karşı karşıya kalmıştık. Burada geçen yıl başlanan bir inşaat oldu. Yaşanan süreçte bağlantılı olarak bir tasfiye gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tekrar proje bedelini ve ödenekleri yineledi. 180 milyon TL'lik bir yatırımla ihale iş ve işlemleri tamamlandı. Gerçekten projenin içerisinde her türlü detay düşünülmüş ve en üst seviyede en üst nitelikte hazırlanmış bir proje. Bittiği zaman bu güzelliği o üst kaliteyi de hep birlikte göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Marmara bölgesinin en büyük huzur evlerinden birisi olacak"

Yapımı devam etmekte olan huzurevinin 200 yatak kapasiteli olacağını vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne'de yapımı devam eden huzurevi 56 tek kişilik oda, 56 çift kişilik oda ve 12 aile odası olmak üzere toplam 200 kapasiteli olacağına vurguladı. Özbaş, "İnşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. En kısa sürede tamamlayıp hizmete açılmasını bekliyoruz. Marmara Bölgesi'nin en büyük huzur evlerinden birisi olacak" diye konuştu.