Edirne Belediye Başkanı Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Belediye ve Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağış noktaları kuruldu. Gürkan, kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak vatandaşları bilinçlenmeye davet etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Türk Kızılay ve Edirne Belediyesi işbirliğiyle Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda kan bağış noktaları kurulduğu belirtildi.

Kurulan noktalarda kan bağışında bulunan Gürkan, kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Herkesin bir gün kana ihtiyacı olabileceğini ifade eden Gürkan, kan bağışına karşı vatandaşların bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Gürkan, tüm Edirnelileri Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet etti.

-Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri araştırmasında Edirne 7. sırada yer aldı

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından her yıl düzenlenen 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri' araştırmasında Edirne 85 puanla 7'nci sırada yer aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri" arasında yer alan Edirne'nin A+ düzeyinde olduğu belirtildi. 2017 yılında başlatılan araştırmalarda 2022 yılında 8. sırada yer alan Edirne'nin bu yıl puanını artırarak 85 puanla 7. sırada yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kente gelen öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir öğrencilik hayatı geçirmeleri için çalıştıklarını dile getirdi.

Gürkan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tercih sürecinde olan öğrencileri Trakya Üniversitesi'ni tercih etmeye davet etti.

-Uyuşturucu ile müdahale eğitimleri sürüyor

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele eğitimleri sürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ayşekadın Kurs Merkezi, Sosyal Dayanışma Merkezi, Valide Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezi'ndeki görevli personele eğitim verildiği aktarıldı.

Eğitimlerde toplamda 181 kişinin uyuşturucu ile mücadeleye karşı bilgilendirildiği belirtildi.

-Emniyet personelleri mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle toplantısı gerçekleştirildi.

Sabuni Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, mahalle Muhtarı Aykut Yaman ve vatandaşlar yer aldı.

Mahallede yaşadıkları sorunlar ile ilgili ekiplere bilgi veren vatandaşlar ilgilerinden dolayı polislere teşekkür etti.

Toplantıda yer alan emniyet personelleri ise konularla ilgili çalışma yapacaklarını aktardı.