Ebeveynlere 'Çocukların Güvenliğini Riske Atmayın' Uyarısı

MERSİN Üniversitesi Sosyal Hizmetler Programı Öğretim Görevlisi Dr. Pelin Kılınç Özüölmez, sosyal medyada çocuklarının fotoğraflarını ve konum bilgilerini içeren gönderiler paylaşan aileleri uyararak, "Ebeveynler anlık paylaşımlarla, etiketlerle çocuklarının nerede olduğunu başkalarına aktarmış oluyorlar. Böylece çocukların hangi okula, ne zaman gittikleri başkaları ile paylaşılmış oluyor. Bu durum çocukların gizliliğini hatta güvenliğini tehdit edebilir. Tabii sadece ebeveynler değil çocukların bakımından sorumlu olan kişiler de bu anlık paylaşımlardan, etiketlerden uzak durmalı. Çocuğunuzun güvenliğini riske atmayın" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuklarının okuldaki ilk gün heyecanını paylaşan ebeveynler, bu anı kalıcı hale getirmek ve yeniden hatırlamak için çok fazla fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı. Ancak uzmanlardan 'fotoğraf' uyarısı geldi. Mersin Üniversitesi Sosyal Hizmetler Programı Öğretim Görevlisi Dr. Pelin Kılınç Özüölmez, küçük yaştaki çocukların hem dijital hem de fiziksel güvenliğinin korunabilmesi amaçlı olarak gönderi gizlilik ayarlarının dikkatli bir şekilde düzenlenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Dijital ebeveynlik ve çocuk mahremiyeti üzerine çalışmalar yapan Dr. Özüölmez, "Okullar açıldı çocuklar heyecanlı, tabii aileleri de öyle. Bu anı ölümsüzleştirmek için ebeveynleri tarafından internet ortamında birçok içerik paylaşılıyor. Bu ailelerin sosyalleşmesi ve duygularını paylaşması adına olumlu ancak internet ortamındaki davranışımızın risklerini göz önünde bulundurmak oldukça önemli bir yerde duruyor. Her şeyden önemlisi güvenli internet kullanımını çocuklar için oldukça önemli. Ebeveynler bilmeden çocukların güvenliklerini ve mahremiyetlerini riske atabiliyorlar. Bu açından ebeveynler bir bakıma güvenli iletişimin güvenli internet kullanımından geçtiğini unutmamalı" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARI KORUMAK EBEVEYNLERİN GÖREVİ'

Yapılan herhangi bir iyi niyetli, masum olarak tanımlanacak paylaşımların çocukların geleceklerini tehdit edebileceğine dikkat çeken Dr. Özüölmez, "Bazen masumca yapılan paylaşımlar, çocuğunuzun güvenliğini riske atabilir. Bu bakımdan ebeveynler sosyal ağlarda paylaşım yaparken çocuklarının gizliliğini, özel ve kişisel verilerini gözetebilecekleri, onların bulundukları ortamda gelecekte de zarar görmeyecekleri bu içerikleri yalnızca belirli kişilerle paylaşmaları oldukça önemli. Bunu da yaparken, belirli aralıklarla gizlilik sözleşmelerini okuyup, gizlilik ayalarını kontrol edecekler. Çünkü çocuklar toplumun en hassas bireyleri. Bu açıdan korunmak ebeveynlerin sorumluluğunda. Eğer ebeveynler bu sorumluluğu yerine getirmediğinde, anlık paylaşımlarla, etiketlerle çocuklarının nerede olduğunu başkalarına aktarmış oluyorlar. Böylece çocukların hangi okula, ne zaman gittikleri başkaları ile paylaşılmış oluyor. Bu durum çocukların gizliliğini hatta güvenliğini tehdit edebilir. Tabii sadece ebeveynler değil çocukların bakımından sorumlu olan kişiler de bu anlık paylaşımlardan, etiketlerden uzak durmalı. Çocuğunuzun güvenliğini riske atmayın" diye konuştu.

'I PAYLAŞMADAN RIZASI ALINMALI'

Öte yandan ebeveynlerin çocuklarının fotoğrafını paylaşırken rızası alınabilecek yaşta ise öncesinde sorulması gerektiğini ifade eden Dr. Özüölmez şunları söyledi:

"Ya da gelecekte rahatsız olmayacağı, akranları tarafından alay konusu olmayacak içeriklerin dikkat edilerek paylaşılması önemli bir yerde duruyor. Bir diğer açıdan ebeveynler şunu gözetmeli, 'Benim ailem bu içeriğin paylaşmış olsa ben bu durumdan memnun olur muydum?' Çocuklarının yerine kendilerini koyup paylaşım yaparlarsa bilinçli bir internet kullanımından söz etmiş oluruz."