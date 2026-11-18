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Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde bu kez dünyanın en önemli sağlık sorunlarının başında gelen obezite hastalığı ele alındı.

Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde gerçekleştirilen Obezitenin Perde Arkası: Vücudumuza Neler Oluyor? adlı Bilim Kafe'de, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zerrin Gamsızkan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Gör. Duygu Özdemir Cömert; Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi olarak düzenledikleri Bilim Kafe etkinlikleriyle, halkla sık sık bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bugün obeziteyi konuşacaklarını belirten Cömert, davetli konuşmacı Zerrin Gamsızkan ile nazik ev sahipliği için Muharrem Sancaklı Huzurevi yetkililerine teşekkür etti.

Doç. Dr. Gamsızkan etkinlikte; obezite hastalığı, doğru beslenme, uzun ve sağlıklı yaşam konularındaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Tansiyon ve şeker hastalığının damarları olumsuz etkilediğini söyleyen Gamsızkan, hücrelerin ve damarların dayanıklı ve sağlıklı olmasını amaçladıklarını dile getirdi. Saat 20.00'dan sonra şekerli meyvelerin tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, akşam geç vakit tüketilen şekerli meyvelerin karaciğerde yağlanmaya neden olduğu uyarısında bulundu. Ara öğünlerde yoğurt ve yağlı tohumların tüketilmesini öneren Gamsızkan, tatlıların ise akşama yemeği öncesinde ara öğünlerde yenmesini tavsiye etti.

Şekerli ve karbonhidratlı besinlerin kan şekerini hemen yükselttiğini ve buna karşılık insülin hormonunun ise şekeri dengelediğini belirten Gamsızkan, sürekli tatlı tüketildiğinde insülinin duyarsızlaşmaya başladığını ve vücutta sürekli yüksek şeker oluştuğunu sözlerine ekledi.

Katkı maddeli ürünlerin vücuttaki sağlıklı sistemi bozduğunu dillendiren Gamsızkan, hastalıkların ekseriya beslenme düzenindeki bozukluklardan kaynaklandığına işaret etti. Obeziteyi hastalık olarak tanımladıklarını ifade eden Gamsızkan, kanser ve mide rahatsızlıkları başta olmak üzere obezitenin birçok hastalığa yol açtığının altını çizdi.

Huzurevi sakinlerinin sorularını yanıtlayan ve onlara sağlıklı beslenme önerilerinde de bulunan Gamsızkan'a, Duygu Özdemir Cömert tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Etkinliğin sonunda Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinleri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hekimleri tarafından muayene edilerek sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı