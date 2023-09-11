Düzce Gölyaka'da Toplu Sünnet Şöleni Öncesi 65 Çocuk Sünnet Edildi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenecek toplu sünnet şöleni öncesinde 65 çocuk sünnet edildi. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, sünnet programına katılarak çocuklara moral verdi. Şölenin ise iyileşme sürecinin ardından 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenecek toplu sünnet şöleni öncesinde 65 çocuk sünnet edildi.
Belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirilen sünnet programına katılan İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, çocuklara moral verdi.
Bu yıl ikincisi Gölyaka Belediyesince düzenlenecek toplu sünnet şöleninin ise çocukların iyileşme sürecinin ardından 16 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de belediyenin sosyal tesislerinde gerçekleştirileceği öğrenildi.