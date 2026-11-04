Düzce'de Mahallemde Hareket Var etkinliği Ovapınar Köyü'nde yapıldı

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Düzce'de sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve fiziksel aktiviteyi günlük hayatın bir parçası haline getirmek amacıyla yürütülen Mahallemde Hareket Var etkinlikleri Ovapınar Köyü'nde devam etti.

Düzce Sağlık Müdürlüğü, obeziteyle mücadele ve hareketli yaşam bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı doğrultusunda Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından merkez Ovapınar Köyü'nde fiziksel aktivite etkinliği düzenlendi. Köy sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, düzenli egzersizin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi. Katılımcılara hareketli yaşamın önemi anlatılırken, günlük yaşamda fiziksel aktiviteye daha fazla yer verilmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, obeziteyle mücadelede hareketli yaşam alışkanlığının önemine dikkat çekerek vatandaşları düzenli fiziksel aktivite yapmaya ve sağlıklı yaşamı günlük hayatlarının bir parçası haline getirmeye davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı