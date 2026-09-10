Düzce’de hastanede 'Her Gün Halk Sağlığı' standı kuruldu

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Düzce İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde "3– 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" kapsamında, toplumsal bilgilendirme ve farkındalık oluşturma standı kuruldu.

Hastane bekleme alanında "Her Gün Halk Sağlığı" yaklaşımıyla kurulan stantta; Düzce Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim elemanları ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi personeli; koruyucu sağlık hizmetlerinin tanıtımını yaparak, bireylerin sağlık riskleri konusunda farkındalıklarının artırılması ve vatandaşların uygun sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinlik kapsamında; vatandaşların kan basıncı ölçümleri bedelsiz gerçekleştirilerek, sağlıklı yaşam, obezitenin önlenmesi, hipertansiyon ve kronik hastalık riskleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca tütün kullanımına yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında karbonmonoksit (CO) ölçümleri gerçekleştirildi. Sigara kullanan vatandaşlara tütün kullanımının sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verilerek, sigara bırakma poliklinikleri ve danışmanlık hizmetleri tanıtıldı. Sigarayı bırakmak isteyen bireyler de ilgili hizmetlere yönlendirildi.

Kanserden korunma ve erken tanının öneminin de vurgulandığı stantta; ulusal kanser tarama programları hakkında bilgi verildi. Vatandaşlara meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik ücretsiz tarama hizmetleri anlatılarak uygun yaş grubundaki bireylerin Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve KETEM'lerden yararlanabilecekleri hatırlatıldı.

Gerçekleştirilen bu etkinlikle, toplumun koruyucu sağlık hizmetleri konusunda farkındalığının artırılması, hastalık risklerinin erken dönemde belirlenmesi ve vatandaşların uygun sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi hedeflendi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Düzce İl Sağlık Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı