Düzce'de Aile Sağlığı ve 112 Komuta Merkezlerinin Temeli Atıldı

Düzce'de Aile Sağlığı ve 112 Komuta merkezlerinin temeli törenle atıldı.

Kent merkezindeki Nusrettin Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ile Gölyaka ilçesindeki 112 Komuta Merkezi'nin temel atma töreni, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

112 Komuta Merkezi açılışında konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bölgenin yatırımlarla cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Komuta merkezinin bir aylık süre içerisinde tamamlanacağını bildiren Keşir, "Bir ay çok güzel bir süre. Burada bayram sonrası sevinç yaşayacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yatırımlarımıza onay veren Sayın Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah muhtaç etmesin ama eksiliğini de göstermesin; 112 Acil ambulans hizmeti çok kıymetli ve önemli." dedi.

Merkezin çok önemli bir yatırım olduğuna değinen Vali Selçuk Aslan da "Modern ve dünya standartlarında bir yapının temelini atıyoruz. İnşallah bayramdan sonra açılışını yapmak bize nasip olur." ifadesini kullandı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da birer konuşma yaptı.

Törene, Gölyaka Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.