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Düzce Akçakoca'da Kadın Sesleri Korosu kursiyerlerine egzersiz yaptırıldı

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Düzce Akçakoca'da Kadın Sesleri Korosu kursiyerlerine egzersiz yaptırıldı
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğünün Mahallemde Hareket Var projesi kapsamında Akçakoca Kadın Sesleri Korosu kursiyerlerine fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı ve egzersiz yaptırıldı. Etkinlikte kursiyerler günlük yaşamda hareketli olmaya teşvik edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Mahallemde Hareket Var projesi kapsamında Akçakoca Kadın Sesleri Korosu kursiyerlerine fiziksel aktivitenin önemi anlatılarak egzersiz yaptırıldı.

Düzce'de sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve toplumda hareketli yaşam bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Fizyoterapist Seyfullah Yiğit, Kadın Sesleri Korosu kursiyerleriyle bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılara düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgiler verilirken, günlük yaşamda hareketli olmanın önemine dikkat çekildi. Bilgilendirme bölümünün ardından kursiyerlere çeşitli egzersizler yaptırılarak fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi teşvik edildi.

Mahallemde Hareket Var projesiyle toplumun farklı kesimlerinde sağlıklı ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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