Cinsel isteksizlik ve yorgunluk vücudun uyarı sinyali olabilir

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Salabaş, sürekli yorgunluk, kas gücünde azalma, karın çevresinde yağlanma, uyku sorunları ve konsantrasyon güçlüğünün düşük testosteronun işareti olabileceğini belirterek, "Testosteron düşüklüğü yalnızca cinsel sağlığı değil, kişinin genel sağlık durumunu da etkileyebilir" dedi.

Yeni bir araştırma, testosteron seviyesi çok düşük olan erkeklerde ilerleyen yıllarda kansere yakalanma ve kanser nedeniyle yaşamını yitirme riskinin daha yüksek olabileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmada düşük testosteron ile prostat kanseri riski arasında doğrudan bir ilişki tespit edilmedi.

Yaklaşık 24 bin 500 erkeğin verilerinin değerlendirildiği çalışmada, 11 ayrı araştırmadan elde edilen bulgular bir araya getirildi. Katılımcıların başlangıçtaki hormon düzeyleri ile en az 5 yıl süren takip döneminde kanser tanısı alma ve kanser nedeniyle yaşamını kaybetme durumları incelendi. Değerlendirmelerde yaş, yaşam tarzı ve benzeri etkenler de dikkate alındı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Salabaş, düşük testosteron düzeyinin yalnızca cinsel isteksizlik ve enerji kaybıyla sınırlı bir sorun olmadığını, genel sağlık durumundaki bozulmanın da göstergesi olabileceğini söyledi.

Salabaş, "Bu araştırma, testosteronu düşük olan her erkeğin kansere yakalanacağı anlamına gelmiyor. Çalışmada bir ilişki ortaya konuluyor ancak düşük testosteronun doğrudan kansere neden olduğu kanıtlanmış değil. Düşük hormon düzeyi; obezite, diyabet, hareketsizlik, kronik hastalıklar, uyku bozuklukları ve genel sağlık durumundaki bozulmayla birlikte görülebilir. Bu nedenle testosteron düşüklüğünü vücudun verdiği bir uyarı olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sadece cinsel sağlığı etkilemiyor

Testosteron hormonunun erkek üreme ve cinsel sağlığının yanı sıra kas kütlesi, kemik yoğunluğu, yağ dağılımı, enerji seviyesi ve metabolizma üzerinde de etkili olduğunu anlatan Salabaş, şöyle devam etti:

"Testosteron düzeyindeki belirgin düşüş yalnızca cinsel isteksizlik veya sertleşme problemiyle kendini göstermeyebilir. Sürekli yorgunluk, isteksizlik, kas gücünde azalma, karın çevresinde yağlanma, uyku sorunları, konsantrasyon güçlüğü ve duygu durum değişiklikleri de görülebilir. Bu belirtiler farklı hastalıklarda da ortaya çıkabileceği için yalnızca şikayetlere bakılarak tanı konulmamalıdır."

Prostat kanseriyle doğrudan bağlantı tespit edilmedi

Araştırmada düşük testosteronun prostat kanseri riskini doğrudan artırdığına ilişkin bir bulguya ulaşılamadığını belirten Salabaş, testosteron ile prostat kanseri arasındaki ilişkinin uzun yıllardır tartışıldığını söyledi.

Salabaş, "Araştırmada çok düşük testosteron düzeyleri genel kanser riski ve kanser kaynaklı ölümlerle ilişkili bulunurken prostat kanseri açısından aynı ilişki gösterilemedi. Bu sonuç, prostat kanserinin yalnızca testosteron düzeyi üzerinden açıklanamayacak kadar karmaşık bir hastalık olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.

Tek bir kan testi yeterli değil

Testosteron eksikliği tanısının tek bir ölçüm sonucuna göre konulmaması gerektiğini vurgulayan Salabaş, hormon düzeylerinin gün içerisinde değişebildiğine dikkati çekti.

Salabaş, "Testosteron ölçümünün tercihen sabah saatlerinde yapılması gerekir. İlk sonuç düşük çıkarsa ölçüm farklı bir günde tekrarlanmalıdır. Hastanın yaşı, kilosu, kullandığı ilaçlar, kronik hastalıkları ve mevcut belirtileri birlikte değerlendirilmelidir. Yalnızca laboratuvar sonucuna bakılarak tedaviye başlanması doğru değildir" dedi.

Düşük testosteron belirtilerinin uzun süre devam etmesi durumunda üroloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirten Salabaş, özellikle cinsel isteksizlik, sertleşme sorunu, açıklanamayan yorgunluk, kas kaybı ve güçsüzlük gibi yakınmaların göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı