Dünyanın İlk Kadavradan Rahim Nakli Kongresi Akdeniz Üniversitesi'nde Gerçekleşti

Dünyada kadavradan ilk rahim naklinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Uterus Nakli Derneği (ISUTx) Kongresi tamamlandı.

Konyaaltı ilçesindeki otelde düzenlenen kongre, dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

İsveç'ten ABD'ye, Almanya'dan İngiltere'ye, Güney Kore'den Hindistan'a 20 ülkeden 100 bilim insanını ağırlayan kongrede nakil öncesi değerlendirme yöntemlerinden komplikasyonlara, gebelik süreçlerinden etik boyutlara kadar çok sayıda konu ele alındı.

Kongrede Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yönettiği "Hastaların Deneyimleri" başlıklı son oturuma dünyada ilk rahim nakli yapılan Derya Sert, oğlu "Ömer Özkan" ile Türkiye'de ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem de kızı "Özlenen" ile katıldı.

Sahneye ailesiyle çıkan iki anne, yaşadıkları tarihi süreci ve duydukları mutluluğu katılımcılarla paylaştı.

Derya Sert, zor ama çok güzel bir süreç geçirdiklerini belirterek, annelik duygusunun bambaşka olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 15 yıl önce nakil olduğunu belirten Sert, "Nakilden 9 yıl sonra yavrumuza kavuştuk. İyi ki Ömer Hocamızın ve bizim bu sabrımız varmış. Bana ulaşan kadınlar oluyor, süreçle ilgili sorular soruyorlar. İlk ben olduğum için bu sorumluluğu taşımaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

"Kongre, gelecekteki bilimsel işbirliklerinin de temelini oluşturacak"

Havva Erdem de bebeğine kavuşmasını sağlayan Özlenen ve Ömer Özkan'a teşekkür ederek, Akdeniz Üniversitesinin artık ikinci evleri olduğunu dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, dünyada 140'tan fazla rahim naklinin yapıldığını ve onlarca sağlıklı doğumun gerçekleştiğini anlattı.

İnsan hayatına dokunmanın önemine işaret eden Özkan, "İlk rahim nakli hastamız ve mucize bebeklerimizin dünyanın en önemli bilim insanlarıyla aynı sahnede yer alması, bilimin hayata dokunan gücünün en somut göstergesidir. Bu, bizim için gurur verici bir andı." dedi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Ömer Özkan da rahim naklinin 15 yıllık yolculuğunda kaydedilen gelişmeleri değerlendirdiklerini, daha güvenli ve başarılı nakiller için neler yapabileceklerini konuştuklarını söyledi.

Antalya'da dünyanın en önemli uzmanlarını ağırladıklarını anlatan Özkan, "Rahim nakli, tıbbın yalnızca bilimsel yönünü değil aynı zamanda insana umut ve yeni yaşam sunan yönünü de gözler önüne seriyor. Bu buluşma, gelecekteki bilimsel işbirliklerinin de temelini oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.