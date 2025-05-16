"Dünyada her yıl, 2 milyon 500 bin kişiye protez uygulanıyor"

"Protez ameliyatlarında enfeksiyonlara karşı yeni bir yol haritası oluşturuldu"

Uluslararası Ortopedik Enfeksiyonlar toplantısı İstanbul'da yapıldı

İSTANBUL - Acıbadem Üniversitesi Uluslararası Eklem Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası Ortopedik Enfeksiyonlar Konsensüs Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen bin 200 protez cerrahisi ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı bir araya gelerek güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarını değerlendirdi.

Acıbadem Üniversitesi Uluslararası Eklem Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası Ortopedik Enfeksiyonlar Konsensüs Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, protez cerrahisi ve enfeksiyon hastalıkları alanında uzman bin 200 hekim bir araya gelerek, bu alandaki güncel sorunlar ve çözüm önerilerini ele aldı. Diz, kalça, omuz ve omurga protezleri sayesinde milyonlarca hasta, ağrılarından kurtulup yeniden hareket kabiliyetine kavuşuyor. Günümüzde her yıl dünya genelinde yaklaşık 2,5 milyon kişi protez ameliyatı geçiriyor. Protez cerrahilerinde her 100 hastanın 3'te 1'inde enfeksiyon riski oluşabiliyor. Bu riski düşürmek için bilim insanları çeşitli araştırmalar yapıyor.

Toplantıda, enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik ameliyathane hijyeni, cerrahi eldiven kullanımı, antibiyotiklerin zamanlaması, Covid-19'un etkileri, hasta mikrobiyotası ve genetik özellikler gibi birçok konu bilimsel veriler ışığında tartışıldı. Amaç, enfeksiyonları önlemek için küresel ölçekte uygulanabilecek ortak rehberler ve standartlar oluşturmak. Bu yönüyle toplantı, protez cerrahisinde hasta güvenliğini artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

3 gün süren konsensüs toplantısının mentörlüğünü; ortopedik cerrahi konusunda 700'ü aşkın bilimsel makalesi bulunan Acıbadem Üniversitesi Uluslararası Eklem Merkezi'nden (IJC), Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Javad Parvizi yaptı.

"Enfeksiyonları önlemek amacıyla yeni bir yol haritası oluşturuldu"

Protez cerrahisinde enfeksiyonların önlenmesi konusunda yeni bir yol haritası oluşturmak için bin 200 uzmanla bir araya geldiklerini söyleyen Prof. Dr. Javad Parvizi, "Bilimsel sunum sonuçlarının başta ABD ve Avrupa olmak üzere tüm dünyanın önde gelen sağlık kuruluşlarında görev yapan ve toplantıya katılan tüm hekimlerin bilimsel tartışmasına açıldı. Ele alınan her bir sorunun güncel literatürdeki bilimsel çözüm önerileri bir yılın üzerindeki bir dönemde tartışılıyor ve konsensüs toplantısında bir karara varılıyor. Alınan kararların enfeksiyon riskini minimuma indirerek protez cerrahisinde başarıyı artıracağına ve böylece hastanın yaşam kalitesini ve tedaviden memnuniyetini yükselteceğine inanıyoruz" dedi.

"Uzmanlar yaklaşık 400 soruyu tartıştı"

İlk ikisi Amerika'da yapılan toplantının üçüncüsünü Türkiye'ye taşıdıklarını belirten Prof. Dr. Javad Parvazi, "Bu toplantı sayesinde katılımcılar, hem bilimsel konularda birçok karar verdiler hem de İstanbul ile tanıştılar. İstanbul'da gerçekleştirilen 3'üncü Uluslararası Konsensüs toplantısı, çok önemli bir toplantıydı. Ortopedik enfeksiyonlarla ilgili önlem almaktan tanı ve tedavi yöntemlerine kadar her konuyu içerdi. Çok önemli bilimsel gelişmeler, veriler, araştırma sonuçları paylaşıldı. Bundan önceki iki toplantımızı Philadelphia'da gerçekleştirdik, üçüncüsü ise bu yıl ilk defa ABD dışında bir ülkede, Türkiye'de, İstanbul'da düzenlendi. Çok başarılı bir toplantı oldu. Konsensüs toplantısında 'Enfeksiyonun önlenmesi, tanı konulma kriterleri ve güncel tedaviler' olmak üzere, üç ana başlık üzerinden, yaklaşık 400 sorunun yanıtı verilmiş oldu. Sonuçları, bilimsel bir referans kaynağı olarak tüm uzmanların yararlanabileceği şekilde dijital ortamda yayınlanacak" şeklinde konuştu.

"Bu hastalarda enfeksiyon riski 2-3 kat artıyor"

Enfeksiyon gelişme riski yüksek olduğu için protez ameliyatı yapılmaması gereken hastalar kimlerdir sorusuna açıklık getiren IJC'den Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Tözün, "Kontrol edilemeyen diyabet hastalığı ile günde bir paketten fazla sigara kullanımında hastaların mümkünse ameliyat edilmemesi gerekiyor. Zira cerrahi sonrası enfeksiyon riski yüzde 1-2 iken bu kişilerde risk yüzde 4-5'lere çıkmaktadır. Bir başka deyişle, risk 2-3 kat artmaktadır. Diyabet hastalığı kontrol edilebilir noktaya ulaştığında ve sigara kullanımı bırakıldığında ise risk kabul edilebilir seviyeye düşmektedir" ifadelerini kullandı.

"Protezlerin ömrü 30 yıla uzadı"

Protez cerrahisinde günümüzde oldukça başarılı sonuçlar alındığına dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Tözün, "Uygun hastada, uygun şartlarda, uygun ortamlarda ve deneyimli ekipler tarafından yapılan cerrahilerde başarı oranı çok yüksektir ve bu yüzden hastalar ameliyat sonuçlarından memnun kalırlar. Protez cerrahileri hastalara hareket özgürlüğü, ağrısız bir yaşam ve bu etkenlere bağlı olarak artan yaşam kalitesi sağlar. Hastalar artık başkalarına muhtaç olmaktan kurtulur ve eski sosyal aktivitelerine dönerler. Günümüzde, gelişen teknikler ve yaklaşımlar sayesinde protezlerin vücuda olması gerektiği şekilde yerleştiriliyor. Ayrıca ameliyat sonrasında ağrı ve kanama riski minimum seviyeye düşerken, hastalarda daha hızlı iyileşme görülüyor" diye konuştu.

"Adını bile yeni duyduğumuz mikroorganizmalar var"

IJC'den Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tuncay, konsensüs toplantısında, enfeksiyon hastalıklarının günümüzde tüm dünyanın önemli bir sorunu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Günümüzde birçok hastalığın tedavisinde önemli gelişmeler sağlansa da hastalığa yol açan bazı enfeksiyon etkenleri gizemini hala korumaktadır. Protez enfeksiyonlarında sıklıkla izole edilen bildiğimiz bakterilerin yanı sıra şimdi adını bile bilmediğimiz yeni mikroorganizmalarla enfeksiyonlar görülmeye başlandı" dedi.

"Her 100 hastadan 1-3'ünde enfeksiyon oluşuyor"

Günümüzde ameliyat sonrasında tüm önlemlere rağmen ortalama her 100 hastadan bir ya da üçünde enfeksiyon geliştiğine dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Tuncay, "Tüm dünyada yılda 2 milyon 500 bin kişiye protez ameliyatı yapılmaktadır, bu rakamlar bize yılda en az 25-30 bini aşkın hastanın enfekte olduğunu göstermektedir. Bu oranı düşürmek için bilim dünyası önemli çalışmalar yapıyor. Enfeksiyon gelişiminin hastanın kronik hastalıkları, hastane ortamı gibi pek çok faktöre bağlı oluyor. Hastanın ameliyat öncesi iyi değerlendirilmesi, ve hastanedeki enfeksiyon kontrol önlemlerinin doğru uygulanması gibi faktörler çok önemli" şeklinde konuştu.

"En büyük risklerden biri bilinçsiz antibiyotik kullanımı"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tuncay, protez cerrahileri sonrasında bilinçsiz antibiyotik kullanımının enfeksiyon gelişiminde en büyük risk faktörlerinden biri olduğuna işaret etti. "Dolayısıyla ameliyattan sonra, tıbbi gerekçe olmaksızın, her hastaya antibiyotik verilmesi kesinlikle bilimsel bir yaklaşım değildir" uyarısında bulunan Prof. Dr. İbrahim Tuncay, konuşmasına şöyle devam etti: "Bunun iki sebebi var; birincisi hastada hafif bir enfeksiyon varsa, antibiyotik nedeniyle baskılandığı için fark edilmez. Ardından enfeksiyon antibiyotiğe direnç kazanır ve yönetemeyeceğimiz kadar güçlü bir enfeksiyon olarak karşımıza çıkar. İkinci sebebi ise gereksiz antibiyotik kullanımı, uzun dönemde toplumda ciddi bir antibiyotik direncine yol açabilir" diyerek sözlerini tamamladı.