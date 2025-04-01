Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor

Gıda Standartları Ajansı (FSA), etiketleme hatası nedeniyle acil bir gıda geri çağrısı yaparak tüketicilere önemli bir uyarıda bulundu.

3D Trading firması tarafından satılan Ruffles Sabor a Jamón Crisps cipslerinde, alerjen içeriğinin İngilizce olarak belirtilmediği tespit edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Bu cipsler süt ve soya içeriyor ancak ambalajda bu bilgi yer almadığı için alerjisi olan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturuyor. Süt veya soya alerjisi bulunan bireyler için ürünü kesinlikle tüketmemeleri gerektiği vurgulandı.

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?

Ürün: Ruffles Sabor a Jamón Crisps

Paket Boyutu: 150g

Parti Kodları: Tüm partiler

Son Tüketim Tarihi: Tüm tarih aralıkları

Bölge: Kuzey İrlanda ve İskoçya

ÜRÜN İADESİ VE GERİ ÖDEME

Tüketiciler, fiş ibraz etmeden bile ürünü satın aldıkları mağazaya götürerek tam para iadesi alabilirler. Anaphylaxis UK, süt ve soya alerjisi olan bireyleri uyardı. Alerjik reaksiyonlar hafif kızarıklıktan hayati tehlike oluşturan anafilaksiye kadar değişebilir.

Ciddi belirtiler şunlar: