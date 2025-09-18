Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda Sağlıklı Beslenme Vurgusu

Türk Böbrek Vakfı (TBV), bu yıl dördüncü kez kutlanan "Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Aşırı şeker tüketimi ve buna bağlı hastalıklara dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen hafta kapsamında Kasımpaşa Emekli Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, söz konusu hastalıkları taşıyan ve taşıma riski bulunan vatandaşlar uzmanlar tarafından bilgilendirildi.

TBV Başkanı Timur Erk, burada yaptığı konuşmada, toplumun aşırı şeker ve basit karbonhidrat tüketimi nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığıyla işbirliğinde 15 yıldır tuz ve şeker tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Erk, "Dünya Sağlık Örgütü, günlük şeker tüketimini 13 küp yani 50 gramla sınırlı tutuyor ancak Türkiye'de kişi başı tüketim uzun süredir 140-150 gram seviyelerinde seyrediyor. Bu durum özellikle diyabetli hasta sayısında artışa neden oluyor." dedi.

Erk, sağlıklı beslenmenin önemine işaret ederek, şu uyarılarda bulundu:

"Mümkün olduğu kadar daha az ekmek, makarna, pilav yiyelim. Raf ömrü uzasın diye nişasta bazlı şeker ve aşırı tuz içeren gıdalardan uzak duralım. Ekonomik koşullar nedeniyle zorluk yaşansa da elimizden geldiğince sağlıklı beslenmeye, hareket etmeye ve trans yağlardan kaçınmaya gayret etmeliyiz."

"Dengeli beslenmeli ve fiziksel aktiviteyi hayatımıza katmalıyız"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Gülistan Bahat Öztürk de şekerli gıdaların kısa vadede iştahı artırdığını, uzun vadede ise obezite, kalp-damar hastalıkları, böbrek sorunları ve hatta bunama riskini yükselttiğini anlattı.

Şekerin vücutta insülinin hızlı salınmasına yol açtığını, bunun da kısa sürede acıkma ve yeniden tatlı yeme isteği doğurduğunu aktaran Öztürk, "Basit şeker içeren gıdalar çoğunlukla kötü yağlarla birlikte tüketiliyor. Örneğin, bayramlarda sıkça yediğimiz baklava ya da hamburger gibi gıdalar hem basit karbonhidrat hem de sağlıksız yağ içeriyor. Bu da obeziteyi artırarak kalp krizi, inme, böbrek hastalıkları ve hatta karaciğer yağlanması sonucu siroza yol açabiliyor." diye konuştu.

Öztürk, şekerin genç yaşta obezite, ileride yüksek tansiyon, diyabet ve damar tıkanıklıklarıyla birlikte Alzheimer ve damarsal bunama riskini de artırdığına dikkati çekerek, "Sağlıklı yaşlanmak için obeziteden kaçınmalı, dengeli beslenmeli ve fiziksel aktiviteyi hayatımıza katmalıyız. En basit ve her yaşta yapılabilecek aktivite tempolu yürüyüştür." ifadelerini kullandı.

Beslenme tabağının yarısının sebze ve meyve, dörtte birinin karbonhidrat, dörtte birinin ise proteinden oluşturulması gerektiğini belirten Öztürk, ileri yaşta kas kaybını önlemek için protein tüketiminin artırılması gerektiğini, haftada 2'den fazla kırmızı et yerine tavuk, balık ve baklagillerin tüketilmesini tavsiye etti.

"Şeker hastalığında erken dönemde alınacak önlemlerle böbrek yetmezliğini engellemek mümkün"

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Nadir Alpay ise şeker hastalığının uzun vadede böbrek, kalp ve gözler üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını vurguladı.

Şekerin vücuda verdiği zararların ani değil, yıllar içinde ortaya çıktığına işaret eden Alpay, "Bir şeker hastasında böbreklerin etkilenmesi genellikle 15-20 yılda görülüyor. Bu süreçte doğru beslenme, egzersiz, düzenli uyku ve yeterli sıvı alımıyla böbrek yetmezliğine gidişi engellemek mümkün. Erken dönemde alınacak önlemlerle hastalığın organlara vereceği zarar büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor." şeklinde konuştu.

TBV diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmede bulundu.

Konuşmaların ardından uzmanlar, katılımcıların sorularını yanıtladı.