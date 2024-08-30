Üye Girişi
Haberler
BBC

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'de çocuk felci aşısının yapılabilmesi için çatışmalara ara vermesini kabul etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İsrail'in Gazze'de çocuk felci aşısının yapılabilmesi için çatışmalara ara vermeyi kabul ettiğini açıkladı. Gazze'de çocuk felci hastalığına yakalanan bir bebeğin felç geçirdiği duyurulmuştu. WHO, Gazze'de çocuk felcinin yayılmasını durdurmak için aşılama programı başlatacak.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) İsrail'in Gazze'de çocuk felci aşısının yapılabilmesi için çatışmalara "insani ara" vermeyi kabul ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri 23 Ağustos'ta, Gazze'de çocuk felci hastalığına yakalanan 10 aylık bir bebeğin kısmen felç geçirdiğini duyurmuştu.

WHO Filistin temsilcisi Dr. Rik Peeperkorn, program kapsamında Gazze Şeridi'nden yaklaşık 640 bin çocuğa aşı yapılmasının planlandığını belirtti.

1 Eylül Pazar günü başlaması planlanan aşı programının Gazze Şeridi'nin merkezinde, güneyinde ve kuzeyinde olmak üzere üç ayrı aşamada yürütülmesi planlanıyor.

Program kapsamında çatışmaların üç gün boyunca yerel saatle 06:00 ve 15:00 arasında durması bekleniyor. Dr. Peeperkorn, ihtiyaç duyulması halinde programın bir gün daha da uzatılabileceğini belirtti.

Yeni oral polio aşısı tip 2'nin (nOPV2) yaklaşık 1,26 milyon dozu halihazırda Gazze'de bulunuyor ve 400 bin ek dozun yakın gelecekte bölgeye ulaşması bekleniyor.

Aşılama programı BM personeli ve diğer yerel sağlık çalışanları tarafından yürütülecek. Aşılama için eğitim verilen personel sayısının 2 binden fazla olduğu aktarıldı.

WHO, programla Gazze'de çocuk felcinin yayılmasını durdurmak için gerekli olan yüzde 90 aşılama oranına ulaşmayı hedefliyor.

Çocuk felci nedir, Gazze'de nasıl ortaya çıktı?

Çocuk felci bulaşıcılığı yüksek bir hastalık ve genellikle kanalizasyon ve kirli suyla yayılıyor.

5 yaşın altındaki çocukları etkileyen hastalık, vücutta şekil bozukluğu ve felçle sonuçlanabiliyor. Hastalık ölümcül olabiliyor.

WHO, 16 Temmuz 2024'te alınan atık su test sonuçlarına göre, 23 Haziran 2024'te Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ve Deyr El Balah sahalarından toplanan altı numunede çocuk felci tespit edildiğini aktarmıştı.

Örgüt Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da aşılama oranlarının çatışmadan önce ideal düzeyde olduğunu belirtiyor. Buna göre 2022'de çocuk felci aşılama oranının yüzde 99 olduğu ancak geçen sene yüzde 89'a gerilediği tahmin ediliyor.

İsrail ordusu Temmuz'dan itibaren askerini hastalığa karşı aşıladığını açıklamıştı.

Hamas yetkili Basem Naim Reuters haber ajansına, Gazze Şeridi'nde 650 bin Filistinli çocuğu koruyacak bu programın güvenli bir şekilde yürütülmesi için uluslararası örgütlerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üç günlük duraksamaların "ateşkes olmadığını" belirtti.

İsrailli rehine aileleri, Gazze'de tutulan rehinelerin de aşılama programına dahil edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği ve yaklaşık 1.200 kişinin öldürüldüğü ve 251 kişinin rehin alındığı saldırıya yanıt olarak Gazze'de askeri bir harekat başlattı.

Gazze sağlık bakanlığına göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 bin 530'dan fazla kişi öldürüldü.

BBC

Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü İsrail Çocuk Gazze Aşı Uluslararası Sağlık Güncel Haberler

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

 Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

 Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız

Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız
Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sami Kahraman kimdir? (MasterChef) Sami Kahraman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Kaya kimdir? (MasterChef) Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne? UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? UEFA kura çekimi nerede, hangi şehirde yapılıyor? UEFA TV CANLI izle! İnternetten, TV'den mobilden UEFA kura çekimi UEFA TV canı izleme linki! Dilruba serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrupa Konferans Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrua Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? Binali Camgöz kimdir? Binali Camgöz yakalandı mı? Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar?
title