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Dünya Doğum Kontrol Günü'nde Aileleri Bilinçlendirme Çağrısı

Dünya Doğum Kontrol Günü'nde Aileleri Bilinçlendirme Çağrısı
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Op. Dr. Nihan İlhan, 26 Eylül Dünya Doğum Kontrol Günü'nde plansız gebeliklerin önlenmesinin önemi ve kadın sağlığı üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi verdi.

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihan İlhan, 26 Eylül Dünya Doğum Kontrol Günü'nde aileleri bilinçlendirdi. Plansız gebeliklerin önlenmesiyle birlikte kadın sağlığına dair birçok problemin de önüne geçilebileceğini söyleyen Op. Dr. Nihan İlhan, "Jinekolojik kanserlerden mesane sarkmasına, kalın bağırsak sarkmasından anatomik problemlere kadar birçok hastalığın önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihan İlhan, 26 Eylül Dünya Doğum Kontrol Günü'nden aile planlaması, plansız gebelik ve beraberinde getirdiği kadın hastalıklarına karşı aileleri bilgilendirdi. Aile planlamasının önemine vurgu yapan Op. Dr. Nihan İlhan, "Plansız gebeliklerin önlenmesiyle birlikte kadın sağlığına dair birçok problemin de önüne geçmiş oluyoruz. Bunlar fiziksel problemler olduğu kadar psikolojik problemler de olabilir. Aynı zamanda doğum kontrol yöntemlerinin etkin kullanımı cinsel yolla bulaşan hastalıkların kontrolünde de etkin bir korunma sağlamaktadır" diye konuştu.

'SIK DOĞUM ANNE SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Sık doğumlar sonrası anne sağlığının farklı şekillerde zarar gördüğünü belirten Op. Dr. Nihan İlhan, "Anne sağlığı ilerleyen yıllarda farklı şekillerde riskli durumlara girebilir. Bunların arasında jinekolojik kanserlerden mesane sarkmasına, kalın bağırsak sarkmasından anatomik problemlere kadar birçok neden sayılabilir. Her yıl dünya genelinde binlerce annenin kaybedilmesi etkili doğum kontrol yöntemleri kullanımı sayesinde önlenebilmektedir. 26 Eylül Dünya Doğum Kontrol Günü vesilesiyle 15-49 yaş arası üreme çağındaki tüm kadınları yıllık jinekolojik muayene yaptırmaya davet ediyorum." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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