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DSÖ Bakanlar Konferansı İstanbul'da

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bakanlar Konferansı'nın, 1-2 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bakanlar Konferansı'nın, 1-2 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğiyle düzenlenen Depremlerde Sağlığın Korunması -Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesi Konulu DSÖ Bakanlar Konferansı'nın, 1-2 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konferansa ilişkin, "Asrın felaketinde edindiğimiz tecrübeyi tüm dünyayla paylaşacak; ortak akılla hazırladığımız İstanbul Bildirgesi ile geleceğin afet sağlığı yönetimine hep birlikte yön vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü sağlık altyapımızla, küresel sağlık diplomasisinde öncü adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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