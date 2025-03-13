Dr. Özer Kavalcıoğlu: Sarı nokta hastalığı çağımızın hastalığıdır

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, Haberler.com'da sarı nokta hastalığı ve tedavi yöntemleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Çağımızın yaygın göz hastalıklarından biri olan sarı noktanın ilerleyen yaşla birlikte daha sık görüldüğünü belirten Kavalcıoğlu, erken teşhisin kritik olduğunu söyledi.

"SARI NOKTA HASTALIĞI ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI"

Dr. Özer Kavalcıoğlu, sarı nokta hastalığının yaşlılıkla birlikte arttığını belirterek, "Sarı nokta hastalığına çağımızın hastalığı diyebiliriz" dedi. 60 yaş üzerindeki bireylerde bu hastalığın görülme oranının yüzde 50'ye kadar çıkabildiğini ifade etti.

"SİGARA VE KÖTÜ BESLENME HASTALIĞA YOL AÇABİLİR"

Sarı nokta hastalığının birçok çevresel faktöre bağlı olarak gelişebileceğini söyleyen Kavalcıoğlu, "Sigara, güneş, kilo, hipertansiyon, şeker ve kötü beslenme sarı nokta hastalığına sebep olabilir" dedi. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının göz sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"VALEDA TEDAVİSİ AMELİYATSIZ VE PRATİK BİR YÖNTEM"

Sarı nokta hastalığında erken teşhisin hayati olduğunu söyleyen Kavalcıoğlu, "Hastada göz kaybı olmasın diye Valeda tedavisi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Valeda tedavisinin hastalar için pratik bir yöntem olduğunu belirterek, "Bu yöntemle hastanın ameliyathaneye girmesi gerekmiyor" dedi.