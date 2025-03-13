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Dr. Özer Kavalcıoğlu: Sarı nokta hastalığı çağımızın hastalığıdır

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Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Sarı nokta hastalığının yaş ilerledikçe arttığını belirten Kavalcıoğlu, sigara, güneş ve kötü beslenmenin hastalığa yol açabileceğini vurguladı. Erken teşhisin önemine dikkat çeken uzman doktor, göz kaybını önlemek için Valeda tedavisinin etkili ve pratik bir yöntem olduğunu ifade etti.

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, Haberler.com'da sarı nokta hastalığı ve tedavi yöntemleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Çağımızın yaygın göz hastalıklarından biri olan sarı noktanın ilerleyen yaşla birlikte daha sık görüldüğünü belirten Kavalcıoğlu, erken teşhisin kritik olduğunu söyledi.

"SARI NOKTA HASTALIĞI ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI"

Dr. Özer Kavalcıoğlu, sarı nokta hastalığının yaşlılıkla birlikte arttığını belirterek, "Sarı nokta hastalığına çağımızın hastalığı diyebiliriz" dedi. 60 yaş üzerindeki bireylerde bu hastalığın görülme oranının yüzde 50'ye kadar çıkabildiğini ifade etti.

Dr. Özer Kavalcıoğlu: Sarı nokta hastalığı çağımızın hastalığıdır

"SİGARA VE KÖTÜ BESLENME HASTALIĞA YOL AÇABİLİR"

Sarı nokta hastalığının birçok çevresel faktöre bağlı olarak gelişebileceğini söyleyen Kavalcıoğlu, "Sigara, güneş, kilo, hipertansiyon, şeker ve kötü beslenme sarı nokta hastalığına sebep olabilir" dedi. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının göz sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Özer Kavalcıoğlu: Sarı nokta hastalığı çağımızın hastalığıdır

"VALEDA TEDAVİSİ AMELİYATSIZ VE PRATİK BİR YÖNTEM"

Sarı nokta hastalığında erken teşhisin hayati olduğunu söyleyen Kavalcıoğlu, "Hastada göz kaybı olmasın diye Valeda tedavisi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Valeda tedavisinin hastalar için pratik bir yöntem olduğunu belirterek, "Bu yöntemle hastanın ameliyathaneye girmesi gerekmiyor" dedi.

Dr. Özer Kavalcıoğlu: Sarı nokta hastalığı çağımızın hastalığıdır
Haberler.com / Şevval Çelik - Sağlık
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