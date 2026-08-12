Haberler

Uzmanından kritik uyarı: Sürekli yorgunluk ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Uzmanından kritik uyarı: Sürekli yorgunluk ciddi hastalıkların habercisi olabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sürekli devam eden yorgunluk ve halsizliğin yalnızca yoğun yaşam temposundan kaynaklanmayabileceğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, uzun süren yorgunluk şikâyetlerinin bazı önemli sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini söyledi.

Sürekli devam eden yorgunluk ve halsizliğin yalnızca yoğun yaşam temposundan kaynaklanmayabileceğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, uzun süren yorgunluk şikayetlerinin bazı önemli sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini söyledi.

Günlük yaşamda sık karşılaşılan şikayetlerden biri olan yorgunluğun birçok farklı nedeni olabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, özellikle dinlenmeye rağmen geçmeyen ve yaşam kalitesini etkileyen halsizliklerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"Yorgunluk bazı hastalıkların ilk belirtisi olabilir"

Sürekli yorgunluğun vücudun verdiği önemli bir sinyal olabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, "Yorgunluk her zaman yoğun çalışma veya uykusuzlukla açıklanamaz. Kansızlık, tiroid hastalıkları, vitamin ve mineral eksiklikleri, diyabet, enfeksiyonlar, uyku bozuklukları ve bazı kronik hastalıklar uzun süren halsizliğe neden olabilir" dedi.

Özellikle kişinin günlük alışkanlıklarında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen ortaya çıkan sürekli yorgunlukların araştırılması gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, erken değerlendirmenin altta yatan nedenlerin belirlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

"Basit görünen şikayetler önemsenmeli"

Yorgunluk şikayetinin bazen basit nedenlerden kaynaklanabileceği gibi daha ciddi sağlık sorunlarının da işareti olabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, "Hastanın yaşı, yaşam tarzı, beslenme düzeni ve eşlik eden diğer şikayetleri birlikte değerlendirilmelidir. Gerekli görülen durumlarda yapılacak kan tetkikleri ve muayenelerle birçok hastalık erken dönemde tespit edilebilir" şeklinde konuştu.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının enerji düzeyi üzerinde önemli etkisi olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, "Düzenli uyku, dengeli beslenme, yeterli sıvı tüketimi ve uygun fiziksel aktivite vücudun genel sağlığını destekler. Ancak bu önlemlere rağmen devam eden yorgunluklarda mutlaka uzman görüşü alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Vücudun verdiği sinyalleri göz ardı etmeyin"

Uzun süren halsizlik ve yorgunluğun ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, "Özellikle açıklanamayan kilo kaybı, ateş, gece terlemesi, nefes darlığı, çarpıntı veya günlük aktiviteleri zorlaştıran yorgunluk gibi durumlarda sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, düzenli sağlık kontrollerinin hastalıkların erken fark edilmesi ve yaşam kalitesinin korunması açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sturm Graz maçı bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fener'e dev gelir

Maç bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi
Ağızlıksız pitbull kediyi parçaladı! Sahibi 'polisi aramayın' diye yalvardı

Ağızlıksız gezdirdiği pitbull dehşet saçtı: Polisi aramayın!

Ülkeden gelen görüntüler korkunç! İnsanlar çöp içinde yüzüyor

Görüntüler korkunç! Felaketi yaşıyorlar

Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!

Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!
Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur