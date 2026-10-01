Dr. Kuzey, normal doğumun toparlanmayı destekleyebildiğini belirtti

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BİRUNİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hazel Çağın Kuzey, normal doğumun uygun anne adaylarında doğum sonrası toparlanma sürecini destekleyebildiğini belirterek, doğum yönteminin anne ve bebeğin sağlık durumu değerlendirilerek bireysel olarak planlanması gerektiğini söyledi.

Normal doğum sonrasında annenin günlük yaşamına ve hareketliliğine daha kısa sürede dönebildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Hazel Çağın Kuzey, iyileşme süresinin her annede aynı olmadığını ve doğumun seyri, annenin genel sağlık durumu ile doğum sırasında gelişebilecek durumlara göre değişebileceğini ifade etti.

'ANNE DAHA ERKEN HAREKET EDEBİLİR'

Normal doğumda karın bölgesine cerrahi kesi uygulanmamasının doğum sonrası hareketliliği kolaylaştırabildiğini belirten Kuzey, "Doğumdan sonra annenin erken dönemde ayağa kalkabilmesi ve hareket edebilmesi hem fiziksel toparlanmayı hem de günlük yaşamına dönüşünü destekleyebilir. Uygun ve sorunsuz ilerleyen bir normal doğumun ardından hastanede kalış süresi de çoğu zaman daha kısa olabilmektedir" dedi.

Normal doğum sonrasında da ağrı, hassasiyet ve yorgunluk yaşanabileceğine dikkati çeken Kuzey, özellikle doğum kanalında oluşabilecek yırtıklar veya epizyotomi uygulanması durumunda iyileşme süresinin kişiden kişiye farklılık gösterebileceğini söyledi.

'ERKEN TEN TENE TEMAS VE EMZİRME DESTEKLENEBİLİR'

Doğum sonrasında anne ile bebeğin erken dönemde bir araya gelmesinin önemine değinen Kuzey, annenin sağlık durumu uygun olduğunda ten tene temasın ve emzirmenin mümkün olan en erken dönemde başlatılmasının anne-bebek bağını desteklediğini belirtti.

Kuzey, "Doğum şeklinin yanı sıra doğum sonrası dönemde annenin yeterli dinlenmesi, dengeli beslenmesi, sıvı tüketimine dikkat etmesi ve sağlık ekibinin önerileri doğrultusunda hareket etmesi de iyileşme sürecinin önemli parçalarıdır" ifadelerini kullandı.

'DOĞUM ŞEKLİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANMALI'

Her gebelikte normal doğumun mümkün veya güvenli olmayabileceğinin altını çizen Kuzey, sezaryenin anne ya da bebeğin sağlığı açısından gerekli olduğu durumlarda hayat kurtarıcı bir cerrahi yöntem olduğunu ifade etti.

Doğum yönteminin yalnızca iyileşme süresine göre belirlenmemesi gerektiğini ifade eden Kuzey, "Anne adayının gebelik haftası, bebeğin duruşu ve tahmini kilosu, plasentanın yerleşimi, annenin daha önceki doğumları ve mevcut sağlık sorunları birlikte değerlendirilmelidir. Temel hedef, anne ve bebeğin doğumu mümkün olan en güvenli şekilde tamamlamasıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı