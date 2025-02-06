Dr. Kahraman Güler: Yapay zekadan şefkat bekleyemezsiniz

Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, Kariyer4.0 programında Ebru Toğuşlu'nun konuğu oldu. Yapay zekanın insan psikolojisine etkilerini değerlendiren Güler, "Yapay zekadan şefkat bekleyemezsiniz" diyerek önemli mesajlar verdi.

"YAPAY ZEKADAN ŞEFKAT BEKLEYEMEZSİNİZ"

Dr. Kahraman Güler, insanların şefkat ve duygusal desteğe yapay zekadan ulaşamayacağını vurguladı. "Çok eşyaya sahip olmak ve yapay zekadan duygu beklemek aynı şey. İkisinden de duygu alamazsınız" diyen Güler, psikoloji dünyasında insanın yerinin değişmeyeceğini ifade etti.

"YAPAY ZEKANIN YENEMEYECEĞİ ALAN PSİKOLOJİ DÜNYASI"

Güler, yapay zekanın birçok sektörde etkili olmasına rağmen psikoloji dünyasında insan faktörünün vazgeçilmez olduğunu vurguladı. "Yapay zekanın yenemeyeceği en önemli alanlardan biri psikoloji dünyasıdır" ifadelerini kullandı ve sosyal bilimlerde yapay zekanın hata payının çok yüksek olacağını belirtti.

"BAZI MESLEKLER ORTADAN KALKACAK"

Yapay zekanın ilerleyen dönemde bazı meslekleri tamamen ortadan kaldırabileceğine dikkat çeken Güler, dijital dünyada insanların kimliklerinin değiştiğine de değindi. "Dijital dünyada hepimiz normal kimliğimizden farklıyız" dedi.