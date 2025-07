Dr. Ekrem Karakaya'nın Ölümünün 3. Yıl Dönümünde Anma Töreni

KONYA'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya (47) görev yaptığı hastanede, güvenlik görevlisinin silahlı saldırısında yaşamını yitirmesinin 3'üncü yıl dönümünde, meslektaşları tarafından anıldı.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, 6 Temmuz 2022 yılında Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay'ın (39) silahlı saldırısında öldürüldü. Annesinin ölümünden anjiyo ameliyatını yapan Dr. Karakaya'yı sorumlu tutan Akçay, aynı silahla da intihar etti. Dr. Ekrem Karakaya için bugün görev yaptığı hastanede anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Özgür Öz, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada, bir hekimin daha görevi başında can vermesinin üzerinden geçen zamana rağmen, acımızın hiç dinmediğini ve başka canlar yitirmek istemediğimizi haykırmak için bir kez daha toplandık. Dr. Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu aramızdan alındı. Onun ölümü yalnızca bir hekimin değil, bir evladın, bir babanın, bir dostun, binlerce hastasına şifa veren bir insanın hayatının koparılmasıydı. Bugün burada bir anma değil, aynı zamanda bir yüzleşme yaşıyoruz. Nisan ayında Ersin'i andık. Hemen hemen her ay şiddete kurban verdiğimiz bir kaybımızın acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Bu ülkenin hekimlerine, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet her geçen gün artarak devam ediyor. Bizler, Dr. Ekrem Karakaya'nın mesai arkadaşları, hekimlik mesleğinin onuruna ve insan hayatına saygı duyan tüm sağlık çalışanları olarak bu cinayeti unutmayacağız, unutturmayacağız. Hekime şiddet münferit değildir. Yıllardır dile getirdiğimiz uyarılar, talepler, feryatlar görmezden gelindi. Etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmadı, caydırıcı yaptırımlar uygulanmadı. Şiddet, adeta sağlık sisteminin sıradan bir parçası haline getirildi."