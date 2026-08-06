Sıcak Hava Uyarısı: Kronik Hastalar ve Çocuklar Dikkat!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cemile Arıkan Şengül, sıcak çarpması ve sıvı kaybına karşı vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini ifade ederek, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için önemli uyarılarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor. Hissedilen sıcaklığın 40 derece ve üzerinde olması günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Özel Sular Akademi Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cemile Arıkan Şengül, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının sağlık açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirtti. Özellikle küçük çocuklar, ileri yaştaki bireyler ile astım, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Dr. Şengül, "İlaçların düzenli kullanmaları önemli. Hava sıcaklığının yüksek olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması ve şapka gibi koruyucu kıyafetlerin kullanılması önemli. Sıvı ve mineral değeri yüksek şekilde beslenmek, sıvı ve mineral alımının yüksek olduğu sağlıklı beslenme tercih edilmeli. Özellikle sebze, meyve gibi mineralli yüksek gıdalar tüketilmeli. Küçük çocuklarda ve yaşlı bireylerde bu sıvı kaybının telafi edilmesi önemli" dedi.

Şengül, gerekirse hastanelerde sıvı kaybının telafi edilmesi gerektiğini belirterek, "İshal vakalarının en büyük sebebi el yıkamaya dikkat edilmemesi, soğuk zincire dikkat edilmesi gerekirken dikkat edilmediği için tavuk, krema gibi gıdaların bozulması, havuz sularının kirli olması neden olabilmekte. Özellikle yaşlı bireylerde sıvı kaybının telafi edilmesi önemli. İlimiz deprem bölgesinde olduğu için astım hastalarının, solunum yoluyla ilgili sorun yaşayan hastaların daha dikkatli olması önemli. Yaz döneminde daha tozlu bir ortamda yaşıyoruz. Bunun için de tozun yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması ve sıvı alımının yüksek olması gerekli" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı