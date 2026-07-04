Gözlerine ışığı bu kez doktor torunu verdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nevzat Ay, uzun süredir katarakt nedeniyle görme kaybı yaşayan 79 yaşındaki anneannesi Fehmiye Yılmaz'ı ameliyat ederek yeniden görmesine vesile oldu.

Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, Fehmiye Yılmaz'ın sol gözündeki katarakt başarıyla alındı. Uzun süredir görme problemi yaşayan Yılmaz'ın, ameliyat korkusu nedeniyle tedavisini ertelediği öğrenildi.

Hem doktor hem torun olarak ameliyatta bulunmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Opr. Dr. Nevzat Ay, "Anneannem katarakt nedeniyle sol gözünde ciddi görme kaybı yaşıyordu. Ancak ameliyat olmaktan çekindiği için tedavisini sürekli erteliyordu. Yaptığımız görüşmeler ve telkinler sonucunda ameliyat olmaya karar verdi. Operasyonun başarılı geçmesi ve yeniden sağlığına kavuşması, hem bir doktor hem de torunu olarak bana büyük mutluluk verdi" dedi.

Başarılı geçen operasyon sonrası sağlığına kavuşan Fehmiye Yılmaz ise torununun kendisini ameliyat etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Uzun zamandır gözümden rahatsızdım. Ameliyattan korktuğum için bugüne kadar bekledim. Torunumun beni ameliyat etmesi ve yeniden sağlığıma kavuşmam benim için büyük bir mutluluk oldu. Kendisiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Ameliyatın ardından Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı