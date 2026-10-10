Doktor İrem Demirel, gribin nezleyle karıştırılmaması gerektiğini söyledi

Acil Servis Doktoru İrem Demirel, grip ile nezlenin karıştırılmaması gerektiğini söyleyerek, "Grip, nezleye göre daha ağır eklem ve kas ağrıları, ateş ve öksürükle seyretmektedir" dedi.

Mevsim geçişlerinde daha sık görülen grip, influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olarak biliniyor. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, baş ve kas ağrısı gibi belirtilerle kendisini gösteren grip, özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda kolaylıkla bulaşabiliyor. Okulların açılmasıyla birlikte çocukların günün büyük bölümünü toplu halde geçirmesi, grip başta olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarının yayılma riskini artırıyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Acıbadem Adana Hastanesi Acil Servis Doktoru Dr. İrem Demirel, okulların açılması ve havanın serinlemeye başladığı şu günlerde artan grip ve grip aşısıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

"Grip ile nezle karıştırılmaktadır"

Grip hastalığının, influenza virüsünün neden olduğu bir solunum yolu hastalığı olduğunu söyleyen İrem Demirel, "Hastalığın belirtileri ateş, üşüme, titreme, ciddi eklem ağrıları, öksürük ve boğaz ağrısı gibi şikayetlerdir. Grip ile nezle karıştırılmaktadır. Nezle de daha çok burun akıntısı ve burun tıkanıklığı semptomları olmaktadır. Grip, nezleye göre daha ağır eklem ve kas ağrıları, ateş ve öksürükle seyretmektedir" dedi.

"Özellikle el hijyenine dikkat etmek gerekiyor"

Sonbahar ve kış aylarında grip şikayetleriyle başvuran hasta sayısının arttığını dile getiren Demirel, "Grip aşısını belli bir yaşın üzerinde, belirli kronik hastalıkları olan, gebe ve küçük çocukların doktoruna danışarak yaptırmalarını öneriyoruz. Gripten korunmak için özellikle el hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda çok uzun süre bulunmamamız gerekiyor. Kapalı ortamı mümkün olduğunca havalandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Okullar açıldığından çocuklar hastalığı birbirlerine daha kolay bulaştırabiliyorlar "

Grip olan veya semptom başlangıcı olan kişilerle yakın temastan kaçınılması gerektiğini kaydeden Dr. İrem Demirel, "Gripte tedavi yöntemlerimizden birisi semptomatik olarak hastanın ağrısını ve ateşini kontrol etmek, hastanın bol sıvı alarak dinlenmesini sağlamaktır. Okullar açıldığından çocuklar hastalığı birbirlerine daha kolay bulaştırabiliyorlar. Bunun sonucunda okuldan eve taşınabiliyor. Grip olanlara mümkünse istirahat öneriyoruz. Eğer çalışılması gerekiyorsa maskeyle korunarak çalışılmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı