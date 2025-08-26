Doktor Hasta Yakınına Taciz İddiasıyla Görevden Uzaklaştırıldı

ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Op. Dr. A.Y., hasta yakını İ.D.'ye sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırıldı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Op. Dr. A.Y., hasta yakını İ.D.'yi sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu ileri sürüldü. İddiaya göre, hastanede muayene olan bir hastanın yakını olan İ.D., eve döndüğünde sosyal medya hesabına gelen mesajlarını kontrol etti. Mesajların A.Y. tarafından gönderildiğini fark eden İ.D., durumu eşine anlattı. Çift, yazışmaların ekran görüntülerini alarak savcılığa suç duyurusunda, hastane başhekimliğine ise şikayette bulundu. Şikayet üzerine hastane yönetimi ilgili doktor hakkında idari soruşturma başlatırken, Şanlıurfa Valiliği ise doktorun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, ilgili personel hakkında Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.