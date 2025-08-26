Doktor Hasta Yakınına Taciz İddiasıyla Görevden Uzaklaştırıldı

Doktor Hasta Yakınına Taciz İddiasıyla Görevden Uzaklaştırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Op. Dr. A.Y., hasta yakını İ.D.'ye sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırıldı.

ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Op. Dr. A.Y., hasta yakını İ.D.'ye sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırıldı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Op. Dr. A.Y., hasta yakını İ.D.'yi sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu ileri sürüldü. İddiaya göre, hastanede muayene olan bir hastanın yakını olan İ.D., eve döndüğünde sosyal medya hesabına gelen mesajlarını kontrol etti. Mesajların A.Y. tarafından gönderildiğini fark eden İ.D., durumu eşine anlattı. Çift, yazışmaların ekran görüntülerini alarak savcılığa suç duyurusunda, hastane başhekimliğine ise şikayette bulundu. Şikayet üzerine hastane yönetimi ilgili doktor hakkında idari soruşturma başlatırken, Şanlıurfa Valiliği ise doktorun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, ilgili personel hakkında Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Malazgirt'teki programa damga vuran kare: Bahçeli'nin yanındaki isme dikkat

Tarihi zaferin yıl dönümüne damga vuran kare
Hakem Kurulu 4. toplantısı başladı! İşte masadaki rakam

Milyonların kilitlendiği toplantı başladı! İşte masadaki rakam
Programda ilginç anlar: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 eser dinletti

Bahçeli'den Erdoğan'a sürpriz: Bizzat dinletip yorumunu aldı
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferinde son kararını verdi

Galatasaray, Barış Alper transferinde son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.