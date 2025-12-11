Ambulans uçak, 4 günlük bebek için havalandı

AĞRI'da doğuştan yemek borusunun gelişmemesi tanısı konulan 4 günlük bebek, ileri tedavi için ambulans uçakla Elazığ'a sevk edildi.

Ağrı'da 33 haftalıkken 1 kilo 300 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe, doğduğunda yemek borusunun tam gelişmemesi olarak bilinen 'özofagus atrezisi' teşhisi konuldu. İleri düzey tedavi gereksinimi nedeniyle bebeğin Elazığ'a sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen özel donanımlı ambulans uçakla, uzman sağlık ekibi eşliğinde bebek, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.