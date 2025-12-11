Haberler

Ambulans uçak, 4 günlük bebek için havalandı

Ambulans uçak, 4 günlük bebek için havalandı
Güncelleme:
Ağrı'da doğuştan yemek borusunun gelişmemesi tanısı konulan 4 günlük bebek, ileri tedavi için ambulans uçakla Elazığ'a sevk edildi. Bebek, 'özofagus atrezisi' teşhisi ile sağlık ekipleri tarafından taşındı.

AĞRI'da doğuştan yemek borusunun gelişmemesi tanısı konulan 4 günlük bebek, ileri tedavi için ambulans uçakla Elazığ'a sevk edildi.

Ağrı'da 33 haftalıkken 1 kilo 300 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe, doğduğunda yemek borusunun tam gelişmemesi olarak bilinen 'özofagus atrezisi' teşhisi konuldu. İleri düzey tedavi gereksinimi nedeniyle bebeğin Elazığ'a sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen özel donanımlı ambulans uçakla, uzman sağlık ekibi eşliğinde bebek, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
