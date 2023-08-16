Doğuştan engelli öğrenci, elektronik protezlerle okula gitmek istiyor

VAN'da yıllardır evde eğitim gören ve her yıl takdir belgesi alan doğuştan bedensel engelli Nakşin Özdemir (13), kol ve bacaklarına elektronik protez takılıp, yürüyerek okula gitmek istiyor.

Tuşba ilçesi Kevenli Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Mustafa ile ev kadını Ayfer Özdemir'in 5 çocuğundan en büyüğü olan Nakşin, doğuştan engelli olarak dünyaya geldi. Dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmayan Nakşin, tüm zorluklara rağmen eğitim hayatını sürdürüyor. Hakkı Tonguç Ortaokulu'nda okuyup, bu yıl 8'inci sınıfa geçen ve her yıl takdir belgesi alan Nakşin, haftanın 2 günü evinde eğitim alıyor. Nakşin'in en büyük hayali ise elektronik protezlere kavuşup, yürüyerek okula gitmek.

'ARTIK OKULA GİTMEK İSTİYORUM'

Nakşin Özdemir, "Doğuştan 2 kolum ve diz altında bacaklarım yok. Bu yıl 8'inci sınıfta okuyacağım. Şu ana kadar her yıl takdir belgesi aldım. Protez takıp, yürüyerek okuluma gitmek ve arkadaşlarımı tanımak istiyorum. Hayalime ulaşmak için de yetkililerden yardım istiyorum. Bugüne kadar hep evde ders gördüm, artık bundan sonra okula gitmek istiyorum. Tek hayalim; iyi bir futbolcu olmak ve Galatasaray takımında oynamak. Protez için Galatasaray takımından da destek bekliyorum" diye konuştu.

'PROTEZİN FİYATI 6 MİLYON LİRA'

Baba Mustafa Özdemir, geçen yıl valilik izni ile 70 bin TL toplandığını belirterek, "Nakşin, çok başarılı bir çocuk. Her yıl takdir alıyor. Evde eğitim görüyor. Yetkililer ve hayırseverlere sesleniyoruz. Lütfen oğlum Nakşin'e yardım edin. Doktorların bana dediğine göre, protezin fiyatı 6 milyon lira. Nakşin, yürüyerek okuluna gitmek istiyor. Benim de bu parayı karşılayacak gücüm yok. O parayı toplarsak, protez takacağız. Nakşin ile 3 öğrenci okutuyorum. Nakşin'e protez takılırsa yürüyerek okuluna gidecek" diye konuştu.