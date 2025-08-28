Doğuma giren kadından, 'Sabah ne yaptınız?' sorusuna bomba yanıt

Diyarbakır'da doğum için sezaryen ameliyata alınan bir kadının, doktorun sorusuna verdiği yanıt şaşkınlık yarattı.

DOĞUMA GİRMEDEN ÖNCE NELER YAPMIŞ NELER

Doktorun "Bu sabah ne yaptınız?" sorusuna Kürtçe konuşan kadın, "130 koyun ve inek sağdım, tandır ekmeği yaptım" cevabını verdi. Bu yanıt, ameliyathanedeki doktor ve sağlık personelini hayrete düşürdü.

Kadının verdiği yanıt kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Doğum başarıyla gerçekleşirken, kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.