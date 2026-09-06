Doğanın İyileştirici Gücü: Herkes İçin Aynı mı?

Araştırmalar, doğa ile bağ kurmanın sağlık için birçok faydası olduğunu gösterse de herkes aynı şekilde etkilenmeyebilir. Ne sıklıkla dışarı çıkıp doğayla iç içe oluyorsunuz?Araştırmalar, doğal ortamlarla bağlantı kurmanın kaygı ve depresyonu azaltmaktan kan basıncını düşürmeye kadar birçok faydası olduğunu gösteriyor. ve birçoğumuz doğada bir yürüyüşten sonra kendimizi daha iyi hissettiğimizi doğrulayabiliriz.Peki, doğaya olan bu yakınlık nereden geliyor ve herkes aynı şekilda fayda görüyor mu?Bir ilaç olarak doğaDoğanın faydaları sağlık hizmetleri alanında uzun zamandır dile getiriliyor.1980'lerde yapılan bir araştırmada, safra kesesi ameliyatı geçiren hastaların, pencereden ağaçları görebiliyorlarsa, ortalama bir gün daha erken taburcu edilebildikleri tespit edildi.Duvar manzarası gören hastalar, iyileşme sürecinde sadece daha güçlü ağrı kesicilere ihtiyaç duymakla kalmadılar, aynı zamanda hemşireler onların "üzgün ve ağlamaklı" oldukları şeklinde daha fazla bildirimde bulundu. Günümüzde bazı hastaneler ve tıp merkezleri bu fikir üzerine harekete geçiyor.Kanser hastalarına yardım kuruluşu Maggie's'in İngiltere genelinde ve Hong Kong ile Japonya gibi yerlerde hastaların refahını destekleyen merkezleri bulunmakta. Dr. Robin Muir, klinik psikolog ve aynı zamanda bu vakfın Manchester merkezinin direktörü.BBC'nin bir podcast programına verdiği demeçte, binalarının 360 derecelik bir bahçe ile çevrili olduğunu ve doğanın odaya girmesini sağlayan yerden tavana kadar pencerelerin bulunduğunu söyledi. Bunun ziyaretçilerin sakinleşmesine ve dış dünyayla bağlantı kurmasına yardımcı olabileceğini belirtti."Şehirler ne yazık ki bazen doğal ortamlardan, yaban hayatından ve yeşillikten yoksun olabiliyor" diyor ve devam ediyor: "Bu nedenle kanser tedavisi gören biri için bahçenin ve doğanın gerçekten iyileştirici olduğunu düşünüyorum."

Doğanın faydaları sadece sağlık hizmetleriyle sınırlı görünmüyor.ABD'nin Oregon eyaletindeki Snake River Cezaevi'nde yapılan bir araştırmada, haftada üç ila dört kez doğa videoları izleyen mahkumların %26 daha az şiddet içeren olaya karıştığını, bunun da yılda 13 şiddet olayına denk geldiği tespiti yapıldı. Doğa bizi nasıl değiştiriyor?Biyofili hipotezi olarak adlandırılan bir görüşe göre, atalarımız vahşi doğada evrimleştiği için insanların doğaya yakın olma konusunda doğuştan gelen bir dürtüsü var. Biyolog Edward O. Wilson, 1980'lerde bu dürtünün genlerimize yazılı olduğunu öne sürmüştü.İkizler üzerindeki çalışmalar genetik bir bileşenin varlığını düşündüren kanıtlar sunsa da, doğa sevgisine doğrudan yol açacak bir gen veya gen ailesi henüz tespit edilemedi.Ancak bilim insanlarının doğada vakit geçirmenin fizyolojik ve bilişsel düzeylerde kendimizi daha iyi hissetmemizi nasıl sağlayabileceğine dair birkaç fikri var.ABD'deki Washington Üniversitesi'nde çevre ve refah laboratuvarının direktörü ve doçent olan Gregory Bratman, iki ana teori olduğunu söylüyor.Bunlardan biri, doğal ortamların vücudumuzda stres seviyelerini düşüren fizyolojik değişiklikleri tetiklediğini öne süren stres azaltma hipotezi.Bu durum, parasempatik sinir sisteminin aktivasyonunda görülebilir; bu sistem, kalp atış hızının düşmesi gibi durumlarla ilişkilendirilen, dinlenme ve sindirim modu olarak adlandırılan bir durumdur.Bratman'a göre, bu sayede doğayla temas, stresli olaylara önceden hazırlanmamıza, o anki stres tepkilerimizi dengelememize ve sonrasında da iyileşmemize yardımcı olabilir.

Diğer temel fikir ise dikkat restorasyonu teorisidir; bu teoriye göre doğa, dikkat dağıtıcı unsurları engelleme ve bir şeye odaklanma kapasitemizi (yönlendirilmiş dikkat olarak adlandırılır) geliştirmemize yardımcı olur.Bratman, "Kent ortamlarında dikkat dağıtıcı unsurlar daha fazla oluyor; arabalardan ve trafikten kaçmak, sesler... ve bu da dikkatimizi zorluyor, dikkatimiz tükeniyor" diyor.Öte yandan, birçok doğal ortam dolaylı olarak dikkatimizi çeker."Uzakta olma hissi, bu ortamla uyumlu olma hissi... ve dikkatimizin bu yönü devreye girdiğinde, yönlendirilmiş dikkatimizin kendini yenilemesi için bir fırsat doğuyor" diye açıklıyor.Bratman'ın araştırması, 50 dakika boyunca doğada yürüyüş yapan kişilerin, şehirde yürüyüş yapanlara kıyasla çalışma belleğinde iyileşmeler olduğunu ortaya koydu.Doğa yürüyüşü yapanlar, kaygı gibi ölçümlerdeki azalmanın yanı sıra, rastgele harflerden oluşan bir diziyi hatırlamaya çalışırken aynı anda matematik denklemlerini çözmeyi içeren bir testte de daha iyi performans gösterdiler.Bratman, "Matematikte gösterdikleri performanstan sonra ortalama olarak dokuz veya on harf daha fazla hatırladılar" diye hatırlıyor: "Şehir içinde yürüyüş yapanların sayısı ise hemen hemen aynı kaldı."

Belki de doğa, hem stresi azaltarak hem de dikkatimizi yenileyerek bizi etkiliyordur. Bratman, "Bence bunlar birbirini dışlamayan şeyler değil" diyor.Yeşillik mi, çöl mü?Ancak herkesin doğayı aynı şekilde deneyimlemediğini belirtmek önemli.Bir çalışmada, Japon araştırmacılar genç erkeklerin ormanlarda geçirdikleri zamanı, kentte geçirdikleri zamanla karşılaştırdılar.Ormanda bulunanların yaklaşık %80'inde parasempatik sinir aktivitesinin ölçümünde artış gözlemlendi. Geri kalan %20'sinde ise azalma görüldü.Bratman, araştırmacıların şu anda üzerinde durduğu sorulardan birinin, farklı doğa türlerinin farklı insanlar üzerinde nasıl farklı etkiler yaratabileceği olduğunu söylüyor.Bratman, Teksas'ın El Paso kentinde Amerikalı araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmaya işaret ediyor; bu çalışmada katılımcılar stresli bir deneyimden geçirildikten sonra sanal gerçeklikte üç ortamdan birine maruz bırakıldılar: geniş yeşil alan, çöl manzarası ve kontrol grubu olarak bir ofis ortamı."Geniş yeşil alanın insanlara en çok fayda sağlayacağı hipotezini öne sürdük" diyor."Bu, avcılarımızı, avlarımızı ve suyu görmemizi sağladığı için geniş yeşil alanların dinlenme ve sindirim sistemimizi harekete geçireceği, psiko-evrimsel stres azaltma teorisi fikrine dayanıyor."Bratman'ın söylediğine göre, şaşırtıcı bir şekilde, çöl ortamı da benzer derecede stres atmayı destekliyor gibi görünüyordu. "Psikoevrimsel teorinin tersine orada su yok, besin yok" diyor.

Araştırmacılar net olarak söyleyemeseler de bunun El Paso'nun bir çöl şehri olmasıyla ve katılımcıların "tanıdık çöl ortamında kendilerini en güvende hissetmeleriyle" bir ilgisi olabilir.Bratman, yaşadığımız deneyimlerin ve kişisel tercihlerimizin doğaya verdiğimiz tepkiyi şekillendirebileceğinden şüpheleniyor."Buraya ait olduğumu hissediyor muyum? Bu yerle veya bu tür doğayla ilgili anılarım neler? Bütün bunlar gerçekten çok önemli bir rol oynuyor" diye belirtiyor.'Tekrarlayan maruziyet'Giderek artan araştırmaların gösterdiği şey, doğayla temas kurmanın birçoğumuz için sağlık yararları sağlayabileceği.Birleşmiş Milletler'e göre bugün dünya nüfusunun %80'inden fazlası kasaba ve şehirlerde yaşıyor. Bratman, "Mahallelerde ve okul bahçelerinde herkes için, ama özellikle de çocuklar için, doğaya erişim imkanını sağlamayı" düşünmemiz gerektiğini söylüyor.Her zaman dışarıda yürüyüşe çıkmak istemeyebilirsiniz, ancak o şöyle diyor: "Ruh halinizdeki veya düşünce kalıplarınızdaki değişimler küçük olsa bile, bu etkilerin, en azından bana göre, zamanla birikme olasılığı yüksek.""Dolayısıyla günler, haftalar, aylar, yıllar boyunca tekrar tekrar doğaya maruz kalmak, bazı durumlarda ruh halinde oldukça derin farklılıklara yol açabilir."BBC Sounds'ta yayınlanan Why Do We Do That programının bir bölümünden uyarlanmıştır. Catherine Heathwood'un katkılarıyla hazırlanmıştır. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .