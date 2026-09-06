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Papua Yeni Gine'de timsah çalışanı öldürdü

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Güneybatı Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'deki vahşi yaşam parkında çalışan, timsah saldırısında hayatını kaybetti.

Güneybatı Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'deki vahşi yaşam parkında çalışan, timsah saldırısında hayatını kaybetti.

ABC News Australia platformunun haberine göre başkentteki "Port Moresby Adventure Park" vahşi yaşam parkında, çitlerle çevrili alanda bulunan timsah, kendisini besleyen çalışana saldırdı.

İhbar üzerine kolluk kuvvetleri ve tıbbi yardım ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ziyaretçiler parktan çıkarılırken kolluk kuvvetlerinin etkisiz hale getirdiği timsahın saldırısında ağır yaralanan çalışan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası park geçici olarak kapatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, saldırı anları ve havuzun kenarına tutunan çalışana çevredekilerin yardım ettiği görüldü.

Olayın görgü tanığı Gibson John, çalışanın timsahı beslerken saldırıya uğradığını belirterek, "Timsah, tavuğu çite getiren adama saldırdı ve onu havuza çekmeye çalıştı. O sırada yardım edemedik ama ambulansı aramayı başardım." dedi.

Ulusal basında, "Port Moresby Adventure Park" vahşi yaşam parkında düzenli olarak timsah besleme gösterileri düzenlendiği ve park personelinin sürüngenlerle yakın etkileşim kurduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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