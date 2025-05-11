Doç. Dr. Özcan Kaya: Yüzme skolyozlu bireylerde eğriliği ilerletebilir

Haberler.com ekranlarında yayınlanan İyileşme Burada Başlar programında konuşan Doç. Dr. Özcan Kaya, skolyoz ve kamburluk gibi omurga rahatsızlıklarının doğru bilinen yanlışlarına açıklık getirdi. Kaya, özellikle yüzmenin etkileri ve menopoz sonrası kemik sağlığı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

"KAMBURLUK, TRAVMASIZ ÇÖKME KIRIĞIYLA ORTAYA ÇIKABİLİR"

Kamburluğun yalnızca duruş bozukluğundan değil, kemik sağlığındaki ciddi sorunlardan kaynaklanabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Kaya, "Kamburluk, kemik erimesiyle birlikte herhangi bir travma olmadan omurgada çökme kırıklarının ortaya çıkmasıyla oluşur" dedi. Özellikle ileri yaşta ve menopoz sonrası kadınlarda bu durumun yaygın olduğunu belirtti.

"SKOLYOZLU BİREYLERDE YÜZME EĞRİLİĞİ ARTIRABİLİR"

Toplumda yüzmenin skolyoza iyi geldiği yönündeki yaygın inanışı değerlendiren Kaya, bu görüşe bilimsel verilerle karşı çıktı. "Yüzmenin, skolyozu olmayan bireylerde skolyozu başlatabildiğine, skolyozu olan bireylerde de mevcut skolyozu ilerletebildiğine dair çalışmalar çıktı" diyen Kaya, her egzersizin kişiye özel değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"ENERJİ SARFİYATI GÖVDE KAYMASIYLA ARTABİLİR"

Skolyozun yalnızca estetik bir sorun olmadığını belirten Kaya, "Skolyozda hastalarımız ayakta dururken gövdelerinin bir tarafa doğru kaydığını ifade ederler" dedi. Bu kaymanın klinik anlamının, vücudun daha fazla enerji harcaması olduğunu söyleyen uzman, skolyozun erken teşhis edilmesinin yaşam kalitesi açısından kritik olduğunu vurguladı.