Doç. Dr. Oğuzhan Öztürk: 45 yaş üstü herkes kolonoskopi yaptırmalı

Doç. Dr. Oğuzhan Öztürk: 45 yaş üstü herkes kolonoskopi yaptırmalı
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Doç. Dr. Oğuzhan Öztürk: 45 yaş üstü herkes kolonoskopi yaptırmalı
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Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Öztürk, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın sunduğu "İyileşme Burada Başlar" programına konuk oldu. Öztürk, kolon ve mide kanserleriyle ilgili genetik faktörler, yaşam tarzı, tarama yöntemleri ve korunma yolları hakkında önemli bilgiler verdi. Erken teşhisin altını özellikle çizdi.

Doç. Dr. Oğuzhan Öztürk, bağırsak ve mide sağlığına dair kritik bilgilerle Haberler.com ekranlarına konuk oldu. Modern yaşam alışkanlıklarının kanser riskini artırdığını vurgulayan Öztürk, özellikle 45 yaş sonrası düzenli tarama yaptırmanın hayati önem taşıdığını ifade etti.

"KOLON KANSERİ ÜÇÜNCÜ, MİDE KANSERİ BEŞİNCİ SIRADA"

Doç. Dr. Öztürk, "Kolon kanseri, dünya genelinde en sık görülen üçüncü kanser türüdür, mide kanseri ise beşinci sıradadır" diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti. Genetik yatkınlığın yanı sıra yaşam tarzının da bu hastalıkların gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Özellikle Helikobakter pilori bakterisinin mide kanseri için risk faktörü olduğunu söyledi.

"KIRMIZI ET, GAZ, ŞİŞKİNLİK VE DEMİR EKSİKLİĞİNE DİKKAT"

Kırmızı etin kolon kanseri riskini artırabileceğini vurgulayan Öztürk, B12 ve demir eksikliği görülen bireylerde mide değerlendirmesinin şart olduğunu dile getirdi. "Gaz ve şişkinlik, çölyak, laktoz intoleransı ve hatta kolon kanseri gibi hastalıkların belirtisi olabilir" diyerek semptomların göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Kahve tüketiminin karaciğer sağlığına olumlu etkisinden de bahsetti.

"KOLONOSKOPİ VE ENDOSKOPİ HAYAT KURTARIR"

Tarama testlerinin önemine dikkat çeken Öztürk, "45 yaş üzerinde ve genetik öyküsü olmayan bireylerin de kolonoskopi yaptırması önerilir" dedi. Endoskopi sayesinde pek çok kanserin erken evrede tespit edilip önlenebildiğini aktaran Öztürk, "Mide ve kolon polipleri, kanserin öncüsü olabilir" diyerek erken teşhisin önemini vurguladı. Endoskopik yöntemlerle yapılan erken tedavilerin başarı oranının yüksek olduğunu belirtti.

Haberler.com / Musa Kara - Sağlık
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