Doç. Dr. Murat Doğan: 'Çocuklarda büyüme geriliğine dikkat'

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, çocuklarda sıkça göz ardı edilen büyüme geriliği hastalığına dikkat çekerek erken teşhisin önemini vurguladı.

Doç. Dr. Murat Doğan, "Aileler çoğu zaman çocuklarının gelişimini fark etmekte gecikebiliyor. Oysa büyüme geriliği erken dönemde tespit edilirse tedavi başarısı oldukça yüksektir. Büyüme geriliği, çocukların yaş ve cinsiyetlerine göre beklenen boy ve kilo değerlerinin altında kalmasıyla ortaya çıkan önemli bir sağlık sorunudur" dedi.

"Yaşıtlarına göre geri kalma"

Büyüme geriliğinin en belirgin işaretinin çocuğun akranlarına kıyasla daha kısa boylu veya düşük kilolu olması olduğunu belirten Doğan, "Büyüme hızında belirgin yavaşlama, iştahsızlık ve beslenme sorunları, gelişim basamaklarında gecikme, sık hastalanma, bu belirtilerin göz ardı edilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Nedenleri çok çeşitli olabilir"

Büyüme geriliğinin yalnızca genetik faktörlerden kaynaklanmadığını ifade eden Doç. Dr. Murat Doğan, "Yetersiz beslenme, hormon eksiklikleri, kronik hastalıklar ve psikososyal etkenler bu duruma yol açabilir. Bu nedenle mutlaka uzman değerlendirmesi gereklidir" ifadelerine yer verdi.

"Erken tanı hayat boyu etkiyi değiştirir"

Düzenli boy ve kilo takibinin önemine değinen Doç. Dr. Murat Doğan, "Çocuğunuzun büyümesini düzenli olarak takip edin. 'Zamanla düzelir' düşüncesiyle hareket etmeyin. Erken tanı sayesinde çocuklar sağlıklı büyüme potansiyeline ulaşabilir" diye konuştu.

Büyüme geriliğinde tedavi sürecinin altta yatan nedene göre değiştiğini belirten Doç. Dr. Murat Doğan, beslenme düzenlemelerinden hormon tedavilerine kadar farklı yaklaşımların uygulanabileceğini ifade etti.

Toplumda farkındalık artmalı

Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak çocuk sağlığına yönelik bilinçlendirme çalışmalarına önem verdiklerini belirten Doç. Dr. Murat Doğan, ailelerin düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı