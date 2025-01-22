Üye Girişi
Haberler
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark

Doç. Dr. Mine Dağgez'den rahim ağzı kanserine dair uyarılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mine Dağgez, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın sunduğu İyileşme Burada Başlar programına konuk oldu. Rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Dağgez, HPV aşısı ve taramalarla ilgili önemli bilgiler verdi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Doç. Dr. Mine Dağgez, Haberler.com'un İyileşme Burada Başlar programında Meral Karadağ'ın sorularını yanıtladı. Dağgez, rahim ağzı kanseri ve Hpv'ye ilişkin aşı, tarama yöntemleri ve erken tanının önemi hakkında uyarılarda bulundu.

"RAHİM AĞZI KANSERİ EN SIK GÖRÜLEN GENİTAL KANSER"

Doç. Dr. Mine Dağgez, rahim ağzı kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen genital kanser olduğunu söyledi. Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dağgez, "Hpv virüsü, rahim ağzı kanserinin en büyük nedenidir. Düzenli taramalar ve aşılar, bu hastalığın önlenmesinde kritik bir rol oynar," dedi.

Doç. Dr. Mine Dağgez'den rahim ağzı kanserine dair uyarılar

"HPV AŞISI 26 YAŞINA KADAR ÖNERİLİYOR"

Hpv'ye karşı geliştirilen aşının önemine değinen Dağgez, "26 yaşına kadar aşı olabilen herkesin bu aşıyı yaptırmasını öneriyoruz," diyerek erken dönemde aşının koruyuculuğuna vurgu yaptı. HPV taramalarında Türkiye'nin dünyada yalnızca HPV bazlı rahim ağzı kanseri taramasını uygulayan dördüncü ülke olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Mine Dağgez'den rahim ağzı kanserine dair uyarılar

"HPV POZİTİF OLMAK, KANSER OLMAK DEMEK DEĞİL"

HPV pozitif çıkmanın rahim ağzı kanseri anlamına gelmediğini ifade eden Dağgez, kadınların bu durumu korkuyla karşılamaması gerektiğini söyledi. Ancak uyarıcı belirtiler arasında anormal kanamalar, özellikle ilişki sonrası tekrarlayan kanamalar gibi semptomların dikkate alınması gerektiğini belirtti. "Bu belirtiler görüldüğünde mutlaka bir uzmana başvurulmalı," diyerek erken tanının hayati önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Mine Dağgez'den rahim ağzı kanserine dair uyarılar
Haberler.com / Şevval Çelik - Sağlık
img

Dortmund Nuri'yi kovdu! Akıllara Sergen'in aylar önceki sözleri geldi
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!
img

Tarık Mengüç, astral seyahatini anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangında kızı ve torununu kaybeden anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış

Yangında çifte acı yaşayan anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış
Tutuklanan Ümit Özdağ'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

Mahkemede verdiği ifadede ses getirecek "suikast" detayı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.