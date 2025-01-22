Doç. Dr. Mine Dağgez'den rahim ağzı kanserine dair uyarılar

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Doç. Dr. Mine Dağgez, Haberler.com'un İyileşme Burada Başlar programında Meral Karadağ'ın sorularını yanıtladı. Dağgez, rahim ağzı kanseri ve Hpv'ye ilişkin aşı, tarama yöntemleri ve erken tanının önemi hakkında uyarılarda bulundu.

"RAHİM AĞZI KANSERİ EN SIK GÖRÜLEN GENİTAL KANSER"

Doç. Dr. Mine Dağgez, rahim ağzı kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen genital kanser olduğunu söyledi. Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dağgez, "Hpv virüsü, rahim ağzı kanserinin en büyük nedenidir. Düzenli taramalar ve aşılar, bu hastalığın önlenmesinde kritik bir rol oynar," dedi.

"HPV AŞISI 26 YAŞINA KADAR ÖNERİLİYOR"

Hpv'ye karşı geliştirilen aşının önemine değinen Dağgez, "26 yaşına kadar aşı olabilen herkesin bu aşıyı yaptırmasını öneriyoruz," diyerek erken dönemde aşının koruyuculuğuna vurgu yaptı. HPV taramalarında Türkiye'nin dünyada yalnızca HPV bazlı rahim ağzı kanseri taramasını uygulayan dördüncü ülke olduğunu belirtti.

"HPV POZİTİF OLMAK, KANSER OLMAK DEMEK DEĞİL"

HPV pozitif çıkmanın rahim ağzı kanseri anlamına gelmediğini ifade eden Dağgez, kadınların bu durumu korkuyla karşılamaması gerektiğini söyledi. Ancak uyarıcı belirtiler arasında anormal kanamalar, özellikle ilişki sonrası tekrarlayan kanamalar gibi semptomların dikkate alınması gerektiğini belirtti. "Bu belirtiler görüldüğünde mutlaka bir uzmana başvurulmalı," diyerek erken tanının hayati önemine dikkat çekti.