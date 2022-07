Diyetisyen Yiğit Osman Darıcı: "O yüzden sıvı tüketimini yeteri miktarda yapmalıyız"

ZONGULDAK Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diyet Birimi Sorumlu Su Yiğit Osman Darıcı, vatandaşların sıcak havalarda su tüketimine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diyet Birimi Sorumlusu Yiğit Osman Darıcı, son günlerde artan sıcak havalara vücutta kaybolan su tüketimine karşı vatandaşları uyarılarda bulundu. Darıcı," Sıcak havalarda çok ciddi su kaybı olabiliyor bu da elektrolit kayıplarına sebebiyet verebiliyor. O yüzden sıvı tüketimini yeteri miktarda almalıyız " dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diyet Birimi Sorumlusu Yiğit Osman Darıcı, son günlerde etkili olan sıcak havalara karşı uyarılarda bulundu. Vücuttaki su kaybının önemine vurgu yapan Darıcı, "Sıcak havaların gelmesiyle birlikte yağlı, tatlı ve şekerli gıdalardan uzak durmalıyız. Bu noktada vitaminleri yüksek sebze ve meyve ve beyaz et tüketimini arttırmalıyız. Sıcak havalarda çok ciddi su kaybı olabiliyor bu da elektrolit kayıplarına sebebiyet verebiliyor. O yüzden sıvı tüketimini yeteri miktarda almalıyız. Yaz ayında günler uzun geç saatlerde yemek doğru bir şey değil. Özellikle sebze ve meyve noktasında hafif bir menü çok sıcaklarda mesela bir salata ile peynir ve yanına ayran içmek doğru bir tercih olacaktır. Biraz karbonhidrat tüketimini azaltıp protein tüketimini arttırmalıyız. Kırmızı et yerine daha çok beyaz et tercih etmeliyiz. Mineral kayıplarını önlemek için kronik rahatsızlığımız yoksa maden suyu, mineralli su tüketebiliriz. Tatlı olarak daha çok dondurma yemeliyiz. Burada en önemli olan kaybedilen sıvıyı yerine koymak. Çok fazla terlemiyorum sıvı kaybım yok demek yanlış bir düşüncedir. Çok sıcaklarda yalnızca terle değil, farklı şekillerde vücuttan su kaybı olabilir. O yüzden mutlaka vücuttan kaybedilen sıvıyı yerine koymamız gerekir" dedi.

Asitli içeceklere dikkat

Özellikle yazın daha çok tüketilen gazlı içeceklere karşı da uyarılarda yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diyet Birimi Sorumlusu Yiğit Osman Darıcı, "Gazlı içecekler vücutta daha çok karın bölgesinde yağlanmaları çok arttırıyor. Bizleri için sağlıklı değil tamamen zararlı. O yüzden fazla asitli içecekleri tüketmemeliyiz. Daha çok su ve doğal meyve suları ayran ve maden suyu içebiliriz. Asitli içeceklerden uzak durmalıyız çünkü kronik rahatsızlığı olan kişilerde problem olabilir. Diğer taraftan gön-bek bölgesinde yağlanmalara neden olabilir" şeklinde konuştu.